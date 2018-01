Miasto kupi 80 autobusów na gaz

Informacje

MZA planuje kupić autobusy na gaz fot. MZA



Miejskie Zakłady Autobusowe ogłosiły właśnie przetarg na dostawę nowych autobusów na gaz wraz z paliwem. Łącznie to 80 pojazdów: 50 przegubowych i 30 krótszych - 12-metrowych.

Nowe pojazdy trafią do zajezdni Kleszczowa. Wszystkie mają być zasilane gazem ziemnym CNG. Na paliwo i infrastrukturę do tankowania toczy się odrębne postępowanie.

"Stawiamy na ekologię"

"Jest to największe jak do tej pory zamówienie przewoźnika na dostawę autobusów niskoemisyjnych i pierwsza z zapowiadanych dużych dostaw taboru ekologicznego" - podkreślają urzędnicy stołecznego ratusza.

- Stawiamy na ekologię i powiększamy flotę pojazdów gazowych naszej spółki. Warto przypomnieć, że na modernizację taboru MZA w ciągu ostatnich 12 lat wydaliśmy już ponad miliard złotych - wskazała sama prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Najważniejsza cena

Termin składania ofert mija 6 marca. Jak czytamy na portalu Transport-publiczny.pl, w postępowaniu mogą brać udział firmy, które w ostatnich trzech latach zrealizowały dostawy miejskich autobusów zasilanych CNG o łącznej wartości co najmniej 60 milionów złotych. O wyborze decydują cena (w 85 procentach), parametry techniczne (6 procent), ekologia (9 procent).



Sama dostawa autobusów planowana do marca 2020 roku. Miejskie Zakłady Autobusowe szacują zamówienie na 119 milionów złotych.



W tej chwili Miejskie Zakłady Autobusowe mają 60 autobusów nisko- lub zeroemisyjnych. To 20 pojazdów elektrycznych, 35 gazowych i pięć hybryd. Do końca 2020 roku liczba ta ma wzrosnąć do 270. "To prawie 20 procent całej floty" - podkreślają urzędnicy w komunikacie.

Oprócz tego spółka ma kilkaset pojazdów wyposażonych w baterie słoneczne i elektrownię słoneczną w zajezdni "Woronicza". Kolejna taka instalacja ma powstać w zajezdni na Redutowej, którą czeka wielka przebudowa. Obiekt pomieści 300 autobusów, w tym część na parkingu podziemnym. Zajezdnia będzie wyposażona w 100 stanowisk do ładowania pojazdów elektrycznych.

Tak ma wyglądać zajezdnia na Redutowej:

Zajezdnia przy Redutowej MZA



kw/b