Informacje

Na konferencji pojawił się wiceprzewodniczący komisji fot. Shutterstock

- Patryk Jaki zataił informacje dotyczące pełnomocnika, który w ramach reprywatyzacji odzyskał dla swoich klientów ponad 230 milionów złotych - przekonuje Miasto Jest Nasze, którego członkowie w czwartek rano zorganizowali konferencję w tej sprawie. Pojawił się na niej także wiceprzewodniczący komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta. Doszło do ostrej wymiany zdań i wzajemnych przekrzykiwań.



Aktywiści zwołali swoją konferencję przed siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości. - Od początku uważaliśmy, że w sprawie reprywatyzacji potrzebna jest pełna jawność - powiedział na wstępie Jan Mencwel, prezes MJN.

- Na bieżąco w ramach odstępu do informacji publicznej pozyskujemy od ratusza dane. Dziś prezentujemy wyniki naszego kolejnego śledztwa, czyli spis odszkodowań, jakie uzyskiwali pełnomocnicy w sprawach reprywatyzacyjnych. Ku naszemu zaskoczeniu te wyniki nie były dotychczas znane - dodał.

Zatajony przypadek

Zarzuty wobec Jakiego i ratusza

Aktywiści przypomnieli raport dotyczący strat Warszawy na skutek reprywatyzacji, który komisja weryfikacyjna- Patryk Jaki twierdzi, że przeanalizował wszystkie decyzje, jakie zostały wydane. Zostały podliczone dość szczegółowo. Natomiast został zatajony przypadek jednego pełnomocnika - naszym zdaniem nie jest to przypadek - powiedział Jan Popławski, rzecznik MJN i członek rady społecznej działającej przy komisji.Tym pełnomocnikiem jest Maciej Kaliński, prawnik i profesor związany z Uniwersytetem Warszawskim. - Z naszych obliczeń wynika, że odzyskał dla swoich klientów dwa razy więcej niż Robert N., który jest często przywoływany przez ministra Jakiego. Poza tym, odzyskał więcej niż Robert N. i Jan Stachura razem wzięci - mówił Popławski. - To podważa wiarygodność całego raportu Patryka Jakiego - dodał.Miasto Jest Nasze stwierdziło, że "Jaki zataił nazwisko przed opinią publiczną nieprzypadkowo". - Pan Maciej Kaliński zasiada w Radzie Legislacyjnej [przy Prezesie Rady Ministrów - red.]. Został powołany za rządów premiera Donalda Tuska i doradzał kolejnym premierom: przez Donalda Tuska, po Ewę Kopacz aż do Mateusza Morawieckiego - informował Popławski. Podał też, że Kaliński - będąc pełnomocnikiem od reprywatyzacji - wystawiał ekspertyzy dla urzędu miasta dotyczące właśnie zwrotu nieruchomości.

"Cele czysto polityczne"

Popławski wielokrotnie podkreślał, że aktywiści "nie stawiają żadnych zarzutów wobec pana Kalińskiego". - Stawiamy zarzuty Patrykowi Jakiemu, że nie ujawnił tych informacji i ratuszowi, że posiłkował się ekspertyzami specjalisty, który równocześnie występował jako pełnomocnik - stwierdził.Ministrowi Jakiemu zarzucił dodatkowo "niewiarygodne i nierzetelne posługiwanie się reprywatyzacją w walce politycznej". Ogłosił też, że Miasto Jest Nasze podjęło decyzję o wycofaniu się z prac przy komisji weryfikacyjnej, a on sam zapowiedział złożenie rezygnacji z zasiadania w radzie społecznej.Całej konferencji przysłuchiwał się wiceprzewodniczący komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta. Kiedy działacze MJN zakończyli swoją część - zabrał głos. Briefing na wstępie nazwał "groteskowym".

- Miasto Jest Nasze twierdzi, że komisja jakieś informacje zataja, że nie działa transparentnie. Padają słowa "pytamy". Tylko problem polega na tym, że do czasu tej konferencji nie padło ani jedno pytanie dotyczące pana Kalińskiego czy odszkodowań - oznajmił Kaleta. - Ta konferencja ma określone cele czysto polityczne - dodał.



Następnie wyjaśnił, że posługiwanie się przez komisję i samego Jakiego przykładem Roberta N. (a nie Kalińskiego) wynika z tego, że N. ma postawione zarzuty, w tym zarzuty korupcyjne. - W przypadku Kalińskiego takich zarzutów nie ma - powiedział i dodał - komisja nie wydała decyzji dotyczącej nieruchomości przez niego odzyskanych.

Czy @sjkaleta chce wstąpić do @MiastoJestNasze, że się ustawił z nami w rządku? 🤔



Czy jednak przyszedł przeszkadzać w konferencji prasowej @janpoplawski? 🤔 pic.twitter.com/uewOZvSIfc — Miasto Jest Nasze 🌳🌲🌿 (@MiastoJestNasze) 11 października 2018





Aktywiści Miasto Jest Nasze nie spodziewali się obecności Kalety, o czym świadczyło chociażby pytanie zadane przez Jana Mencwela: "w jakiej formie pan występuje?". Działacze nalegali, by wiceprzewodniczący zwołał swoją konferencję później. Kaleta natomiast zarzucał MJN, że "domagają się informacji, a koniec końców - nie są nimi zainteresowani". Między dwiema stronami doszło do wymiany zdań, wzajemnie zarzucali sobie przerywanie i wchodzenie w słowo. Ostatecznie Miasto Jest Nasze odeszło sprzed Ministerstwa Sprawiedliwości.



Sprawę Macieja Kalińskiego opisał we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna". Jak napisali dziennikarze, prawnik miał odzyskać dla swoich klientów 263 miliony złotych odszkodowań. To więcej - jak wskazywał Jan Popławski z MJN - niż Robert N., który zdobył 127 milionów złotych.



W rozmowie z dziennikarzami Kaliński przekonywał, że w swoich działaniach nie robił nic złego - nie odzyskiwał nieruchomości dla handlarzy roszczeń.



- Kwota ponad 200 milionów uzyskanych odszkodowań może robić wrażenie, ale proszę pamiętać, że sprawy, w których występowałem, dotyczyły najczęściej nieruchomości położonych w bardzo atrakcyjnych rejonach Warszawy, a nie na jej obrzeżach, ponieważ ich dawni właściciele należeli do osób niezwykle majętnych - mówił w "DGP" profesor Kaliński.

Potwierdził też opinię prawną wykonywaną na zlecenie rausza. Zapewnił jednak, że miała ona związek z indeminizacją, a jego klienci nie mieli z umowami indeminizacyjnymi nic wspólnego.

CZYTAJ WIĘCEJ O RAPORCIE WS. STRAT ZA REPRYWATYZACJE, O KTÓRYM MÓWIŁO MIASTO JEST NASZE:

kw/mś