Władze miasta chcą ozonować ścieki wpadające z oczyszczalni "Czajki" do Wisły. - To by znaczyło, że ten strumień ścieku będzie dużo, dużo bardziej bezpieczny - zapewnił prezydent Warszawy.

Prezydent stolicy wziął w piątek udział w sztabie kryzysowym w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji poświęconym awarii układu przesyłowego ścieków. Dotyczyła skutków awarii kolektorów, przesyłającego ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka".

"Będziemy te ścieki ozonować"

- Chcemy w tej chwili opracować tego typu działania, które doprowadzą do tego, że zminimalizują zrzut do Wisły. Od dwóch dni, w momencie kiedy ten drugi rurociąg przestał działać, zajęliśmy się scenariuszami awaryjnymi. Mamy własną koncepcję, która jest oparta o wyjątkową technologię, która polega na tym, że będziemy te ścieki ozonować, żeby te były jak najmniej szkodliwe - tłumaczył prezydent, Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski zaznaczył, że ozonowanie nie powoduje żadnych dodatkowych problemów środowiskowych. - To by znaczyło, że ten strumień ścieku będzie dużo, dużo bardziej bezpieczny, pozbawiony części, a być może większości bakterii. To jest pierwsze działanie, które planujemy od wielu godzin. Miejmy nadzieję, że uda się wcielić to rozwiązanie w życie jak najszybciej - jeszcze być może w niedzielę albo w poniedziałek - powiedział. Trzaskowski podkreślił, że sprzęt potrzebny do działań w tym zakresie jest już sprowadzany.

Prezydent stolicy chciałby wdrożyć plany w życie w niedzielę, najpóźniej w poniedziałek.

Ocenił również, że sytuacja jest poważna, ale nie zagraża życiu i zdrowiu ludzi. Jego zdaniem najważniejsze jest to, żeby nie bagatelizować awarii i skupiać się na usunięciu jej skutków.

"Nie usunie azotu i innych zanieczyszczeń"

Na konferencji prasowej prezydent Warszawy wyjaśnił również, że równolegle pracują wraz z rządem nad postawieniem mostu pontowego. Na konferencji mówił też, że wojsko jest w stanie postawić most w przeciągu kilku dni, czy kilku dób, ale na razie trwają prace nad oceną, czy most wytrzyma takie obciążenie.

Wojsko, straż pożarna, przedstawiciele rządu i władz miejskich oraz Wód Polskich przeprowadzili w piątek rekonesans nad Wisłą, w związku z przygotowaniami do budowy awaryjnego rurociągu, którym będą tłoczone ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków "Czajka" znajdującej się na prawym brzegu rzeki.

Uczestniczący w rekonesansie szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk poinformował dziennikarzy, że służby ustalają podział zadań i omawiają najważniejsze kwestie, związane z budową rurociągu. - Kwestie inżynieryjne, obliczeniowe, są szalenie istotne. (…) będziemy chcieli, żeby jak najsprawniej ten proces stworzenia rurociągu, którym będą przepompowywane ścieki do oczyszczalni "Czajka" (…) został przeprowadzony - powiedział.

Miejsca poboru wody i zrzutu ścieków fot. UM

