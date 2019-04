Informacje

- Co z Wyprawką Warszawskiego Malucha? – dopytuje nasza czytelniczka. Ratusz odpowiada, że wsparcie dostanie każde dziecko, urodzone po 1 kwietnia. Ale przetargu urzędnicy jeszcze nie zdołali rozstrzygnąć.

Aleksandra napisała, że chciała skorzystać ze wsparcia proponowanego rodzicom. Jednak, kiedy próbowała ustalić szczegóły, odbijała się od drzwi urzędników. "Nikt w wydziałach dzielnic nie posiada wiedzy, formularzy ani informacji czy projekt rzeczywiście wystartuje. Jestem odsyłana z kwitkiem" – napisała na Kontakt 24.

Ubranka, pieluchy

Przypomnijmy: 27 września radni miasta zdecydowali o wprowadzeniu nowego wsparcia dla warszawskich rodzin. To wyprawka dla noworodka niezbędna w pierwszych tygodniach życia, a w niej między innymi: kosz Mojżesza lub pudełko z materacem dla noworodka, ubranka (body, pajacyk, skarpetki, spodenki, czapeczka), kocyk, ręcznik, pielucha wielorazowa z wkładami, zestaw higieniczny w etui (m.in. termometr do ciała, szczotka do włosów, aspirator, cążki, nożyczki, szczoteczka do dziąseł), termometr do kąpieli, gryzak, książeczka i produkty pielęgnacyjne.

Paczka miała trafić do maluchów urodzonych w Warszawie, po 1 kwietnia, a warunkiem jej otrzymania było płacenie podatków w stolicy.

Pilotaż projektu

W listopadzie rozpoczął się pilotaż projektu. Produkty oferowane przez ratusz testowało około 400 rodzin.

- Przeprowadzone badanie pozwoliło poznać opinie co do składu rzeczowego wyprawki, a także ogólną ocenę programu – informuje Tomasz Demiańczuk z biura prasowego ratusza.

- Zdaniem większości rodziców biorących udział w pilotażu, wyprawka była oceniona bardzo dobrze i powinna być na stałe wprowadzona w Warszawie. Równolegle trwały analizy, jak zorganizować logistykę dystrybucji wyprawki oraz przygotowania do rozpisania przetargu na operatorów projektu – dodaje.

Spóźniony przetarg

Jednak okazuje się, że urzędnicy nie dotrzymali terminów. Przetarg na dostawcę produktów dla młodych warszawiaków ogłoszono dopiero 29 marca, a wyprawki – zgodnie z zapowiedzią – miały trafić do maluchów urodzonych po 1 kwietnia.

Otwarcie kopert zaplanowano dopiero na 6 maja, co oznacza, że produkty pierwszego użytku trafią do kilkumiesięcznych już maluchów. Nasuwa się pytanie, czy nie będzie to prezent spóźniony. Przez ten czas rodzice zapewne zdążą kupić niezbędne rzeczy.

- Do uzyskania wyprawki uprawniony będzie każdy młody mieszkaniec i otrzyma ją niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu prowadzonego przez stołeczny ratusz – odpowiada Demiańczuk.

