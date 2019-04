Informacje

Mężczyzna trafił do szpitala fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl

Mężczyzna z raną postrzałową uda trafił do jednego z warszawskich szpitali. Jak podaje policja, ranny "jest funkcjonariuszom znany".

Do zdarzenia doszło w piątek późnym wieczorem. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, mężczyzna z raną postrzałową uda trafił do szpitala Grochowskiego, po czym w asyście policji został przetransportowany do szpitala na Szaserów.

Policja potwierdza zdarzenie, ale o szczegółach ze względu na dobro postępowania mówić nie chce.

- Do jednego ze szpitali zgłosił się człowiek z raną postrzałową. Jest nam dobrze znany. W tej chwili znajduje się pod nadzorem policjantów - mówi Sylwester Marczak rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji.

Czytaj też o tragicznym wypadku w Pruszkowie:

kz/ec