Mężczyzna z raną klatki piersiowej. Policja zatrzymała jego żonę

Informacje

- Tuż przed godziną 10 policjanci w Tarczynie otrzymali informację o tym, że w jednym z mieszkań tuż obok Tarczyna doszło do tragicznego w skutku zdarzenia. Najprawdopodobniej pomiędzy 57-letnimi małżonkami mogło dojść do sprzeczki, która dla mężczyzny skończyła się ugodzeniem w klatkę piersiową ostrym narzędziem - najprawdopodobniej był to nóż – mówi TVN24 nadkomisarz Jarosław Sawicki, rzecznik komendy powiatowej w Piasecznie.

Jak dodaje, ranny był najpierw reanimowany przez osobę znajdującą się w pobliżu mieszkania, a później przez załogę pogotowia ratowniczego.

Zabrany przez LPR

- Został przetransportowany z urazem klatki piersiowej do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Mężczyzna żyje – zaznaczył Sawicki.

Policjanci pracują pod nadzorem prokuratury rejonowej w Grójcu. Została zatrzymana 57-letnia kobieta. Na miejscu trwają oględziny oraz przesłuchania świadków. - Naszym zadaniem jest zebranie materiałów, śladów i przesłuchanie najbliższych osób, które mogłyby więcej powiedzieć na temat tego, co się zdarzyło – tłumaczy nadkomisarz

Policja nie potwierdza doniesień, że taka sytuacja zdarzyła się po raz drugi. Sawicki zapewnia jednak, że takie sygnały będą sprawdzane.

Główne zdjęcie: Shutterstock

ran/gp