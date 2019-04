Informacje

Nowa siatka linii autobusowych fot. Zarząd Transportu Miejskiego

Zarząd Transportu Miejskiego przygotował szereg zmian w komunikacji miejskiej po otwarciu nowych stacji metra na prawym brzegu. O propozycjach będą mogli wypowiedzieć się mieszkańcy na spotkaniach z urzędnikami, czy podczas rozmowy z dyrektorem ZTM.



Zarząd Transportu Miejskiego przedstawił niedawno propozycje nowych tras dla autobusów w związku ze zbliżającym się otwarciem nowych stacji metra na Pradze Północ i Targówku. Po wakacjach pociągi metra pojadą nowym odcinkiem II linii od Dworca Wileńskiego do stacji Trocka.

Teraz na temat tych zmian mogą wypowiedzieć się mieszkańcy.

Zainauguruje je czat z dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego, który odbędzie się w poniedziałek, 15 kwietnia, w godz. 12.30-13.30.

Spotkania w dzielnicach

"Swoją opinię wyrazić będzie można także podczas otwartego posiedzenia Rady Warszawskiego Transportu Publicznego. Odbędzie się ono we wtorek, 4 czerwca, w godzinach 17.00-20.00 w Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56 na Pradze-Północ" - podaje urząd miasta.

Zainteresowani, swoje uwagi będą też mogli zgłaszać przez do 23 czerwca na adres: konsultacje@ztm.waw.pl.

Zaplanowano również pięć spotkań z mieszkańcami Targówka, Białołęki i Pragi-Północ, na których pracownicy ZTM będą rozmawiać z mieszkańcami o planowanych zmianach.

Miejsca spotkań pracowników ZTM z mieszkańcami fot. Miasto Stołeczne Warszawa

Linia 120:

Według projektu autobusy linii 120 dojadą do stacji metra Trocka. Z ulicy Trockiej pojadą dalej – trasą zmienioną – ale tak jak dotychczas, do ulicy Targowej i Dworca Wschodniego.

Proponowany przebieg trasy:

OLESIN – Kobiałka – Mochtyńska – Zdziarska – Kąty Grodziskie – L. Berensona – Głębocka – św. Wincentego – Borzymowska – Trocka – Radzymińska – gen. T. Rozwadowskiego – Księcia Ziemowita – Naczelnikowska – Radzymińska – Ząbkowska – Targowa – Kijowska – DW. WSCHODNI (KIJOWSKA).

Kursy skrócone:

Proponowany przebieg trasy dodatkowych kursów skróconych:

GRODZISK – L. Berensona – Oknicka – Lewandów – Głębocka – św. Wincentego – Borzymowska – Trocka – METRO TROCKA.

Autobusy na obydwu trasach będą kursowały co 20 minut, czyli na wspólnym odcinku trasy będą podjeżdżały na przystanek co 10 minut.

Linie 156 i 256:

Osiedle Wilno z ul. Radzymińską, Targówkiem Mieszkaniowym i os. Bródno połączy linia 156. Według projektu zostanie ona połączona z linią 256 - autobusy linii 156 zamiast do Dworca Wschodniego będą kursować do osiedla Wilno.

Proponowany przebieg trasy:

METRO MŁOCINY – J. Kasprowicza – S. Żeromskiego – J. Słowackiego – al. Armii Krajowej – most gen. S. Grota-Roweckiego – Toruńska – P. Wysockiego – Bartnicza – Wyszogrodzka – Chodecka – Matki Teresy z Kalkuty – św. Wincentego – Borzymowska – Trocka – Radzymińska – gen. T. Rozwadowskiego – Swojska – Wierna – PKP ZACISZE WILNO.

Częstotliwość kursowania linii 156 nie zmieni się.

Linia 160:

Według projektu na swoją stałą trasę na Targówku Mieszkaniowym, po otwarciu ulicy Pratulińskiej, wrócą autobusy linii 160. Nadal będą zapewniały bezpośrednie połączenie Targówka Mieszkaniowego ze Starym Miastem, pl. Bankowym i Dworcem Centralnym, przy czym częstotliwość kursowania tej linii zostanie dostosowana do przewidywanego po wydłużeniu linii metra mniejszego zainteresowania pasażerów.

Proponowany przebieg trasy:

DW. CENTRALNY – Emilii Plater –Świętokrzyska – al. Jana Pawła II – al. Solidarności – most Śląsko–Dąbrowski – al. Solidarności – Radzymińska – Gorzykowska – Myszkowska – Barkocińska – M. Ossowskiego – Handlowa – Pratulińska – Trocka – METRO TROCKA.

Linia 162:

Według projektu autobusy linii 162 nie będą jeździły na części trasy, która pokrywa się z metrem i będą dojeżdżały do pętli Pl. Hallera, poprawiając połączenie Pl. Hallera – Dw. Wileński.

Proponowany przebieg trasy:

EC SIEKIERKI – Augustówka – R. Statkowskiego – Gołkowska – Powsińska – Czerniakowska – Szwoleżerów – Myśliwiecka – Rozbrat – L. Kruczkowskiego – Tamka – most Świętokrzyski (powrót: most Świętokrzyski – Zajęcza – Topiel – L. Kruczkowskiego) – Wybrzeże Szczecińskie – S. Okrzei (powrót ks. I. Kłopotowskiego) – Targowa – Ratuszowa – B. Sawinkowa – PL. HALLERA (powrót: B. Sawinkowa – Inżynierska – Wileńska – Targowa).

Planowane są dodatkowe kursy skrócone linii 162 na trasie CHEŁMSKA – PL. HALLERA.

Częstotliwość kursowania linii nie zmieni się.

Linie 169 i 369:

Zgodnie z projektem wzrośnie rola linii 169. Na zmienionej trasie nadal będzie łączyła Bródno z centrum Pragi i Dworcem Wschodnim, ale także zapewni dojazd do stacji metra Trocka. Szczególnie dla mieszkańców wschodniej części Bródna linia 169 na nowej trasie z przesiadką do metra przy ulicy Trockiej zapewni dojazd do centrum.

Proponowany przebieg trasy:

BRÓDNO-PODGRODZIE – Chodecka – Łojewska – Łabiszyńska – Krasnobrodzka – (powrót: Chodecka) – Chodecka – Matki Teresy z Kalkuty – św. Wincentego – Borzymowska – Trocka – Pratulińska – Handlowa – M. Ossowskiego – Barkocińska – Myszkowska – Gorzykowska – Radzymińska – al. Solidarności – Targowa – Kijowska – DW. WSCHODNI (KIJOWSKA).

Projekt zakłada wzmocnienie linii 169 na części trasy nową linią 369. Autobusy tej linii będą kursowały co 10 minut w godzinach szczytu jednokierunkowo na trasie:

Szczyt poranny: BRÓDNO-PODGRODZIE – Chodecka – Matki Teresy z Kalkuty – św. Wincentego – Borzymowska – Trocka – Pratulińska – METRO TROCKA,

Szczyt popołudniowy: METRO TROCKA – Trocka – Borzymowska – św. Wincentego – Matki Teresy z Kalkuty – Chodecka – BRÓDNO-PODGRODZIE.

Na wspólnym dla linii 169 i 369 odcinku trasy autobusy będą podjeżdżały na przystanki co 5 minut.

Linia 212:

Zgodnie z projektem dojazd do stacji metra Trocka z ulic: Gilarskiej, Samarytanka i Z. Jórskiego zapewnią autobusy linii 212 na nowej dłuższej trasie.

Proponowany przebieg trasy:

CH TARGÓWEK – Głębocka – św. Wincentego – Gilarska – Samarytanka – Z. Jórskiego – Radzymińska – Trocka – Pratulińska – Handlowa – Myszkowska – Barkocińska – M. Ossowskiego – Kołowa – św. Wincentego – 11 Listopada – Namysłowska (powrót: Namysłowska – S. Starzyńskiego) – K. Szymanowskiego – PL. HALLERA.

Częstotliwość kursowania linii nie zmieni się.

Linia 170:

Nowa trasa linii 170 została tak zaprojektowana, aby przy utrzymaniu dotychczasowego bezpośredniego połączenia z ulicą Targową, Dworcem Wileńskim i pl. gen. J. Hallera zapewnić mieszkańcom osiedla Wilno nowe bezpośrednie połączenie do Dworca. Wschodniego.

Proponowany przebieg trasy:

ELSNERÓW – P. Bardowskiego – Swojska – Wierna – Swojska – Księcia Ziemowita – Naczelnikowska – Rybieńska – Zabraniecka – Kijowska – Targowa – Ratuszowa – B. Sawinkowa (powrót: B. Sawinkowa – Inżynierska – Wileńska) – pl. Hallera – Jagiellońska – RONDO STARZYŃSKIEGO.

Częstotliwość kursowania linii nie zmieni się.

Linia 227:

Zgodnie z projektem linia 227 zostanie zastąpiona przez metro oraz linie 169 i 369.

Linia 262:

Proponowany przebieg trasy:

METRO TROCKA – Trocka – Pratulińska – Władysława Łokietka – Krośniewicka – Kościeliska – Tarnogórska – Tużycka – Potulicka – Łodygowa – LEWINÓW

Autobusy kursowałyby z częstotliwością 12 minut w godzinach szczytu i 15 minut w pozostałych porach dnia.

Linia 345:

Zgodnie z projektem do najbliższej stacji metra zostałyby też skierowane jadące z Ząbek autobusy linii 345:

Proponowany przebieg trasy:

ZĄBKI /MACZKA/ – Gajowa – Kosynierów – gen. S. Maczka – Powstańców – J. Piłsudskiego – Warszawska – Warszawa: Łodygowa – Radzymińska – Trocka – METRO TROCKA.

Częstotliwość kursowania linii nie zmieni się.

Linia 517:

Zgodnie z projektem zmieni się trasa autobusów linii 517. Podziemna kolej przejmie obsługę połączenia pomiędzy Targówkiem Mieszkaniowym a Śródmieściem. Dlatego autobusy będą jeździły na trasie:

URSUS-NIEDŻWIADEK – Orląt Lwowskich – M. Keniga – Warszawska – Władysława Jagiełły – Lalki – Cierlicka – T. Kościuszki – M. Spisaka – Kompanii AK „Kordian” – K. Pużaka – W. Sławka – Dzieci Warszawy – Ryżowa – Kleszczowa – Łopuszańska – Al. Jerozolimskie – ppłk. M. Sokołowskiego „Grzymały” – Kopińska – Grójecka – pl. A. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater – Świętokrzyska – Marszałkowska – CENTRUM (powrót: Marszałkowska – Al. Jerozolimskie).

Częstotliwość kursowania linii nie zmieni się.

Linia 527:

Zgodnie z projektem autobusy linii 527 zostaną skierowane do najbliższej stacji metra przy ulicy Trockiej. Będzie to główna linia zapewniająca mieszkańcom osiedla Derby dojazd do podziemnej kolei. W szczycie autobusy będą jeździły częściej niż obecnie: co pięć minut; poza szczytem co 10, trasą:

GRODZISK – L. Berensona – Skarbka z Gór – Jesiennych Liści – Głębocka – św. Wincentego – Borzymowska – Trocka – METRO TROCKA.

Linia E-7:

Zgodnie z projektem linia 120 w godzinach szczytu zostanie wzmocniona przez autobusy linii E-7 (mają kursować co 20 minut), które dowiozą mieszkańców osiedli przy ulicach: L. Berensona, Oknickiej, Lewandów i Głębockiej do metra:

Proponowany przebieg trasy:

GRODZISK – L. Berensona – Oknicka – Lewandów – Głębocka –Toruńska – al. marsz J. Piłsudskiego – Radzymińska – Trocka – METRO TROCKA.

Linie 140, 340 i 738:

Według projektu przy stacji metra Trocka będą kończyły trasy autobusy linii 140, 340, 738 jadące od strony Marek.

Proponowany przebieg trasy:

RADZYMIN / CZARNA STRUGA / PUSTELNIK – al. marsz. J. Piłsudskiego – Radzymińska – Trocka –METRO TROCKA

Autobusy będą kursować częściej. Na wspólnym odcinku trasy pomiędzy Pustelnikiem a stacją metra pojawią się na przystankach co 5 minut w godzinach szczytu, 10 minut poza szczytem oraz co 15 minut w święto.

Propozycje zmian ZTM przedstawił 29 marca:

