Metro na Targówku już z odbiorami. Pierwszy kurs w niedzielę

Informacje

Możemy dzisiaj ogłosić, że zostało wydanych sześć decyzji, udzielających pozwolenia miastu stołecznemu Warszawa na użytkowanie metra - ogłosił na konferencji prasowej wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Trzy decyzje wydane przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego dotyczą użytkowania metra, a pozostałe - użytkowania wentylatorni.

Metro ruszy w niedzielę

- Przy tak dużych inwestycjach wszelkie sprawy dotyczące odbioru zgodnego z polskim prawem są bezwzględnie konieczne - zaznaczył wojewoda i dodał, że "to powaga sytuacji, która wymaga złożenia podpisu przez inspektora nadzoru budowlanego”.

- Daje on gwarancję, że [inwestycja - red.] wykonana jest zgodnie z prawem, projektem i wszystkie składające się na to pozwolenie aspekty są wypełnione. To warunkuje bezpieczeństwo użytkowania tego obiektu - mówił. I dodał, że decyzja o pozwoleniu na uruchomienie metra podejmowana jest przez prezydenta i jego współpracowników.

Kilkadziesiąt minut po wystąpieniu wojewody, Rafał Trzaskowski na Twitterze poinformował, że metro ruszy w niedzielę. - Spotkamy się wtedy i będziemy mogli pojechać za darmo - zapowiedział. I zaprosił do śledzenia swoich mediów społecznościowych, gdzie będzie mówił o szczegółach. – Tam będziemy dokładnie informować, o której się spotkamy i w jaki sposób będziemy mogli skorzystać z nowych stacji metra - podał.

Dodał też że nowe stacje na Woli, gdzie prace dobiegają końca, powinny zostać oddane na początku przyszłego roku.

Nowe stacje na II linii metra fot. Metro Warszawskie

Nowe stacje

Po wschodniej stronie miasta metro rozbudowano o trzy stacje: Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy, Trocka. Umowę na budowę z włoską firmą Astaldi podpisano w marcu 2016 roku. Opiewała na ponad miliard złotych.

Budowa skończyła się w maju. Na początku sierpnia informowaliśmy, że pracownicy Metra Warszawskiego codziennie stawiają się do pracy na gotowych stacjach, jednak nie zostały one formalnie oddane do użytku, więc nie mogą skorzystać z nich pasażerowie.

Wszystkie odcinki rozbudowywanej linii M2 są albo w budowie, albo trwa postępowanie poprzedzające podpisanie umów z wykonawcami. Cała druga linia metra ma być gotowa przed 2023 rokiem.



Centralny odcinek linii M2 został uruchomiony 8 marca 2015 roku. Składa się z siedmiu stacji i prawie 6 km tuneli. Budowa odcinka ze stacjami Szwedzka, Targówek i Trocka została ukończona w maju.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy o zmianach w komunikacji po otwarciu metra:

Wiesławi Witek o metrze na Targówek Wiesławi Witek o metrze na Targówek Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Wiesławi Witek o metrze na Targówek Wiesławi Witek o konsultacjach społecznych Wiesławi Witek o konsultacjach społecznych Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Wiesławi Witek o konsultacjach społecznych Wiesławi Witek o metrze na Targówek Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl



ab/PAP/pm