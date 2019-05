Informacje

- Od dziś możemy mówić, że warszawskie metro jest dłuższe o kolejne trzy stacje - pochwalił się prezydent Rafał Trzaskowski. Oficjalnie zakończyła się budowa wschodniego odcinka metra od stacji Szwedzka przez Targówek Mieszkaniowy do Trockiej. Teraz czas na odbiory.

Kontraktowy termin zakończenia budowy tego odcinka był wyznaczony na 11 maja. Jak informuje ratusz budowa ponad trzykilometrowej trasy oraz trzech stacji metra zakończyła się wcześniej.

W środę (8 maja) pojawiły się ostatnie wpisy w dziennikach budowy stacji Targówek Mieszkaniowy i wentylatorni szlakowej. "Potwierdzam zakończenie prac zgodnie z pozwoleniem. Potwierdzam gotowość do odbioru końcowego" - cytuje je ratusz.

Pora na końcowe odbiory

Natomiast w piątek przed południem, podobne wpisy pojawiły się w dziennikach budowy tuneli szlakowych, pozostałych dwóch wentylatorni i stacji Szwedzka i Trocka.

Wykonawca, czyli włoska firma Astaldi, przekazał też ratuszowi komplet dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia procedury końcowych odbiorów inwestycji. Będzie za nie odpowiadało Metro Warszawskie, które jest inwestorem zastępczym. "To miejski proces przejęcia nowo wybudowanych tuneli i stacji od wykonawcy, toczący się niezależnie od odbiorów prowadzonych przez służby państwowe" - zastrzegają urzędnicy ratusza.

– Część kontroli instytucji państwowych już za nami, a to przybliża nas do uruchomienia tego odcinka. Dzięki temu mogliśmy między innymi złożyć pierwsze wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – dotyczyły one stacji Targówek i jednej z wentylatorni – mówi cytowany w komunikacie urzędu miasta prezydent. Wnioski trafiły do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Pod koniec budowy zostały między innymi przeprowadzone kontrole Państwowej Inspekcji Sanitarnej i straży pożarnej. O zakończeniu prac został również zawiadomiony Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Podczas długiego weekendu majowego odbyły się testy z kursującym po nowej trasie pociągiem. W trakcie ostatnich przygotowań do oddania inwestycji, specjaliści pod ziemią połączyli też wszystkie systemy centralnego odcinka drugiej linii metra z nowym, zbudowanym na Pradze Północ i Targówku tunelem.

Umowę na budowę podpisano w marcu 2016 roku. Prace trwały blisko 38 miesięcy. Kwota kontraktu wynosi 1 066 741 483,79 zł brutto. Część inwestycji została sfinansowana ze środków unijnych.

Rozbudowa po obu stronach Wisły

Po zachodniej stronie Wisły ku końcowi zmierza budowa trzech nowych stacji za rondem Daszyńskiego. Będą one nosiły nazwy: Księcia Janusza, Młynów i Płocka. Ten odcinek podziemnej kolejki ma być gotowy w listopadzie 2019 roku. Później przyjdzie czas na odbiory techniczne.

Wkrótce rozpocznie się też rozbudowa M2 w kierunku Bemowa. W związku z tym wyłączona z ruchu zostanie kolejna część Górczewskiej, trasy zmieni komunikacja miejska, zniknie również jedna linia tramwajowa. Prace na styku Woli i Bemowa skupią się na najkrótszym odcinku drugiej linii metra. Będzie się składał z dwóch i pół kilometra tuneli oraz stacji Ulrychów i Powstańców Śląskich. Wykonawca ma czas do listopada 2021 roku.

Na przełomie lutego i marca ruszyła też budowa północno-wschodniej końcówki metra. Powstaną tam trzy stacje: Zacisze, Kondratowicza i Bródno i ponad cztery kilometry tuneli. Za ostatnią stacją powstanie również duża hala - z 11 torami - która będzie służyła do zawracania i postoju pociągów. Wykonawca ma 36 miesięcy na ukończenie prac.

Konsultują nowe trasy autobusowe

Zarząd Transportu Miejskiego przedstawił już propozycje tras autobusowych po otwarciu nowego odcinka metra. Od połowy kwietnia trwają konsultacje społeczne. Mieszkańcy mają szansę, by wypowiedzieć się na temat ich przebiegu do 23 czerwca. Można je zgłaszać mailowa na adres: konsultacje@ztm.waw.pl. W planach jest też jeszcze pięć spotkań konsultacyjnych. Ich harmonogram można znaleźć na stronie ZTM.

"Swoją opinię wyrazić będzie można także podczas otwartego posiedzenia Rady Warszawskiego Transportu Publicznego. Odbędzie się ono we wtorek, 4 czerwca, w godzinach 17-20 w Centrum Kreatywności Targowa przy Targowej 56 na Pradze-Północ" - zapowiada ZTM.

Zobacz, jakie propozycje zmian przedstawił ZTM:

