Metro dotrze na Targówek, a co z autobusami? Są trasy

Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera zapowiedział niedawno, że jeżeli miasto dostarczy brakującą dokumentację, to metrem na Targówek dojedziemy w połowie września. W środę Zarząd Transportu Miejskiego podał, jak po otwarciu podziemnej kolejki pojadą autobusy.

Na razie bez daty, najpierw metro

Zmiany zostaną wprowadzone po kilku dniach od uruchomienia nowego odcinka metra, w weekend, tak aby wszyscy mieszkańcy zapoznali się wcześniej z nowymi trasami.

- Dokładną datę podamy, gdy będzie już znany termin otwarcia metra - mówił podczas konferencji prasowej dyrektor ZTM Wiesław Witek. Zastrzegł jednak, że w tym czasie co metro, zostanie uruchomiona jedna linia - 269, która umożliwi dojazd do metra mieszkańcom Bródna.

269 dowiezie mieszkańców na Targówek Mieszkaniowy.

Pojedzie trasą: Bródno-Podgrodzie - Chodecka - Matki Teresy z Kalkuty - Wincentego - Kołowa - Ossowskiego - Metro Targówek Mieszkaniowy - Ossowskiego -Barkocińska - Myszkowska - Handlowa - Pratulińska - Metro Trocka - Trocka - Borzymowska - Wincentego - Matki Teresy z Kalkuty - Chodecka - Bródno-Podgrodzie.

Autobusy linii 269 kursować będą co 10 minut przez cały tydzień.

Ponadto z Bródna do metra dojedziemy liniami 169 (do II linii) oraz 500 (do pierwszej), które nie zmienią trasy.

160

Dużym zaskoczeniem jest zmiana trasy 160, bo – przypomnijmy – mieszkańcy obawiali się, że linia zostanie zlikwidowana. Tymczasem trasa zostanie wydłużona na Białołękę.

Autobusy pojadą trasą: Dworzec Centralny - Emilii Plater - Świętokrzyska - (powrót: Jana Pawła II - tunel pod Jana Pawła II - jezdnia płn. Dworca Centralnego) - Jana Pawła II - Solidarności - most Śląsko–Dąbrowski - Solidarności -Dworzec Wileński - Solidarności - Radzymińska -Gorzykowska - Myszkowska - Barkocińska - Ossowskiego -Metro Targówek Mieszkaniowy - Ossowskiego - Handlowa -Pratulińska - Metro Trocka - Trocka - Borzymowska - świętego Wincentego - Głębocka - Jesiennych Liści -Skarbka z Gór - Berensona - Głębocka - Grodzisk.

160 będzie kursować co 10 minut w godzinach szczytu oraz co 20 minut poza szczytem i w święto.

527

Wydłużenie trasy 160 jest próbą zrehabilitowania pasażerom skrócenia trasy linii 527, którą dziś mogli dojechać do centrum.

527 zmieni się w linię dowozową ze wschodniej Białołęki do metra o wysokiej częstotliwości kursowania. Najbliższą stacją metra, do której autobusy linii 527 (i linii 160) dowiozą pasażerów z osiedla Derby, będzie stacja Trocka.

W przeciwnym kierunku przesiadka z metra do linii 527 (i linii 160) będzie na stacji Targówek Mieszkaniowy. Połączenie na Trasę W-Z i do Śródmieścia zapewni linia 160.

Przebieg trasy: Grodzisk - Głębocka – Berensona – Skarbka z Gór – Jesiennych Liści – Głębocka – świętego Wincentego – Borzymowska – Trocka – Metro Trocka– Pratulińska – Handlowa – Myszkowska – Barkocińska – Ossowskiego – Metro Targówek Mieszkaniowy (powrót: Ossowskiego – Kołowa – świętego Wincentego …).

Autobusy linii 527 kursować będą co 10 minut w godzinach szczytu oraz co 20 minut poza szczytem i w święto.

162

Autobusy 162, mimo protestów mieszkańców, znikną z Targówka. Trasa zostanie skrócona do placu Hallera.

Przebieg trasy: EC Siekierki – Augustówka – Statkowskiego – Gołkowska – Powsińska – Czerniakowska – Szwoleżerów – Myśliwiecka – Rozbrat – Kruczkowskiego – Tamka – most Świętokrzyski (powrót: most Świętokrzyski – Zajęcza – Topiel – Kruczkowskiego) – Wybrzeże Szczecińskie – Okrzei (powrót ks. I. Kłopotowskiego) – Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków – plac Hallera (powrót: Dąbrowszczaków – Inżynierska – Wileńska – Targowa).

Pojawią się też dodatkowe kursy skrócone linii 162 na trasie Chełmska-plac Hallera.

120

Początkowo Zarząd Transportu Miejskiego proponował, aby linia 120, która dziś łączy Wschodnią Białołękę przez Zacisze do Dworca Wschodniego została skierowana przez metro Trocka na Targówek Fabryczny, Ząbkowską do Dworca Wschodniego.

Jednak podczas konsultacji społecznych pasażerowie sprzeciwiali się takiemu rozwiązaniu. Mieszkańcom Białołęki zależało, aby utrzymany został dojazd linią 120 do Dworca Wileńskiego. Ostatecznie linia 120, tak jak dziś, pojedzie z Białołęki do stacji metra Trocka, ale dalej – trasą zmienioną – do ulicy Targowej i Dworca Wschodniego.

Przebieg trasy: Olesin - Kobiałka – Mochtyńska – Zdziarska – Kąty Grodziskie – Berensona – Głębocka – świętego Wincentego – Borzymowska – Trocka – Metro Trocka – Pratulińska – Handlowa – Ossowskiego – Barkocińska – Myszkowska – Gorzykowska – Radzymińska – Solidarności – Dworzec Wileński – Targowa – Kijowska – Dworzec Wschodni.

Linia będzie kursowała tak jak dziś – co 20 minut.

Linia 256

Połączenie ze skróconymi kursami linii 120, ma poprawić linia 256, która zostanie wydłużona na Białołękę.

Przebieg trasy: Zaułek Szkoła – Zaułek – Berensona – Oknicka – Lewandów – Głębocka – świętego Wincentego – Borzymowska – Trocka – Metro Trocka – Trocka – Radzymińska – Rozwadowskiego – Księcia Ziemowita – Swojska – Wierna – PKP Zacisze-Wilno.

Autobusy linii 256 kursować będą przez cały tydzień co 20 minut.

512

Linia 512 zgodnie z zapowiedziami zostanie wydłużona i ma być alternatywą dla zmienionej linii 120.

Pojedzie trasą: Gilarska - Rolanda – Codzienna – Młodzieńcza – Radzymińska – Solidarności – Dworzec Wileński – Targowa – Kijowska – Dworzec Wschodni.

Częstotliwość kursowania linii 512 nie zmieni się.

Trasa linii 170 mimo wcześniejszych planów nie zmieni się.

262

Linia 262 pojedzie na nowej trasie i zapewni połączenie południowej i wschodniej części Zacisza ze stacją metra.

Przebieg trasy: Metro Trocka– Trocka – Pratulińska – Władysława Łokietka – Krośniewicka – Kościeliska – Radzymińska – Tużycka (powrót: Tarnogórska – Kościeliska) – Potulicka – Łodygowa – Lewinów.

Autobusy linii 262 kursować będą co 12 minut w godzinach szczytu oraz co 15 minut poza szczytem i w święto.

Ponadto, uruchomienie linii na tej trasie będzie możliwe po otwarciu północnego odcinka Pratulińskiej, gdzie obecnie budowane są otwory technologiczne do wydobycia tarcz drążących tunele metra na osiedle Bródno.

212

Dojazd do stacji metra Trocka z ulic: Gilarskiej, Samarytanka i Jórskiego zapewnią autobusy linii 212 na nowej dłuższej trasie. Linia ta zastąpi linię 120 w relacji Zacisze – wschodnie Bródno – CH Targówek.

Przebieg trasy: Centru Handlowe Targówek – Głębocka – świętego Wincentego – Gilarska – Samarytanka – Jórskiego – Radzymińska – Trocka – Metro Trocka – Pratulińska – Handlowa – Myszkowska – Barkocińska – Ossowskiego – Kołowa – świętego Wincentego – 11 Listopada – Namysłowska (powrót: Namysłowska – S. Starzyńskiego) – Szymanowskiego – plac Hallera.

Autobusy linii 212 kursować będą co 12 minut w godzinach szczytu oraz co 20 minut poza szczytem i w święto.

345

Autobusy linii 345 jadące z Ząbek pojadą do najbliższej stacji metra trasą: Ząbki Maczka – Gajowa – Kosynierów – Maczka – Powstańców – Piłsudskiego – Warszawska – Warszawa: Łodygowa – Radzymińska – Trocka – Metro Trocka.

Autobusy w godzinach szczytu podjadą na przystanku co 15 minut. Częstotliwość kursowania poza szczytem nie zmieni się.

140, 340 i 738

Autobusy linii 140, 340, 738 dowiozą pasażerów z Marek na stacje metra Trocka.

Pojadą trasą: Radzymin / Czarna Struga / Pustelnik - Piłsudskiego – Radzymińska – Trocka – Metro Trocka.

412 i E7

Pasażerowie Marek, którzy z Trockiej będą chcieli pojechać dalej, na przykład do Dworca Wschodniego, będą mogli przesiąść się w 412 , które co 20 minut pojedzie trasą: Grodzisk - Głębocka – Berensona – Oknicka – Lewandów – Głębocka – Toruńska – Marki: Armii Krajowej – Piłsudskiego – Warszawa: Radzymińska – Solidarności – Dworzec Wileński – Targowa – Kijowska – Dworzec Wschodni.

Z kolei linia E7 będzie połączona z linią 412 na zmienionej trasie.

517

ZTM skróci też trasę linii 517, która zniknie z Targówka.

Autobusy pojadą trasą: Ursus Niedżwiadek– Orląt Lwowskich – Keniga – Warszawska – Władysława Jagiełły – Lalki – Cierlicka – Kościuszki – Spisaka – Kompanii AK "Kordian" – Pużaka – Sławka – Dzieci Warszawy – Ryżowa – Kleszczowa – Łopuszańska – Jerozolimskie – Sokołowskiego "Grzymały" – Kopińska – Grójecka – plac Zawiszy – Jerozolimskie – Emilii Plater – Świętokrzyska – Marszałkowska – Centrum.

Częstotliwość kursowania linii 517 nie zmieni się.

Linia 227 zostanie zastąpiona przez metro oraz linię 269, a 327 w dojeździe do Bródna mają zastąpić: 120, 160, 212, 256 i 527 z przesiadką do drugiej linii metra.

