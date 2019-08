Metallica wsparła nieuleczalnie chore dzieci

Informacje

222 740 złotych - taką kwotę przekazali członkowie zespołu Metallica na rzecz Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci przed środowym koncertem na Stadionie Narodowym.

O przekazaniu wsparcia hospicjum poinformowało na swojej stronie.

"Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie potrzebami nieuleczalnie chorych dzieci, którymi się opiekujemy i za przekazaną pomoc. Jesteśmy zaszczyceni faktem, że znani na całym świecie artyści zainteresowali się naszą pracą i spośród wielu działających w Polsce organizacji non profit, wybrali właśnie Fundację Warszawskie Hospicjum dla Dzieci jako odbiorców swojej pomocy" -czytamy w komunikacie Fundacji Warszawskie Hospicjum.

Darowiznę odebrali przedstawiciele organizacji: Wojciech Marciniak, Elżbieta Tokarska i Marta Januszaniec.

Pełny stadion

W środę 21 sierpnia Metallica zagrała swój 12. koncert w Polsce. Występ odbył się w ramach trasy "WorldWired Tour".

W czasie koncertu na Stadionie Narodowym amerykański zespół zagrał hit Czesława Niemena "Sen o Warszawie". Z kolei podczas ostatniego koncertu w Krakowie, w kwietniu 2018 roku, muzycy zagrali "Wehikuł Czasu" Dżemu.

W środę na Stadionie Narodowym w Warszawie Metallica zagrała swoje najbardziej znane utwory, ale też najnowsze kompozycje. Fani usłyszeli między innymi "Nothing Else Matters", "Unforgiven", "Moth into Flame" czy "St. Anger".

Jak podał organizator, występ amerykańskiego zespołu poprzedziły dwa suporty: norweska Bokassa i szwedzki Ghost. Koncerty zgromadziły na płycie stadionu i trybunach prawie 60 tysięcy osób.

Metallica przekazała czek dla hospicjum fot. Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

ab/pm