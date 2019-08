Metallica na Narodowym. Zamknięte ulice, komunikacja na objazdach

Informacje

Zespół Metallica wystąpi w środę na Stadionie Narodowym w ramach trasy "WorldWired Tour". Fani amerykańskiej grupy usłyszą przeboje m.in. "Nothing Else Matters", "One", "The Unforgiven", a także utwory z ostatniej płyty "Hardwired... to Self-Destruct". Na innych czekają utrudnienia w ruchu.

To będzie już 12. koncert Metalliki w Polsce. W środę w Warszawie wystąpią w ramach trasy "WorldWired Tour". Do tej pory Metallica zagrała ponad 150 koncertów na czterech kontynentach. Obok materiału z płyty "Hardwired... to Self-Destruct" wykonują również swoje przeboje sprzed lat.

W setliście trasy znalazła się m.in. kompozycja "Ride the Lightning" z drugiego albumu zespołu o tym samym tytule z 1984 roku. Metallica ma wejść na scenę o godzinie 20.15. Podczas koncertów dach Stadionu Narodowego będzie otwarty.

Miliony sprzedanych płyt

W środę w Warszawie fani będą mogli usłyszeć też m.in. kompozycje "One", "The Unforgiven", "Enter Sandman" i wielki przebój pierwszej połowy lat 90., "Nothing Else Matters".

Historia Metalliki zaczęła się na początku lat 80. od spotkania wokalisty i gitarzysty Jamesa Hetfielda z urodzonym w Danii perkusistą Larsem Ulrichem. Debiutancki album "Kill ’Em All" wydali w 1983 r. Obok Ulricha i Hetfielda skład zespołu stanowili wtedy basista Cliff Burton i gitarzysta Kirk Hammett. Burton zginął w wypadku autobusu podczas wizyty zespołu w Szwecji w 1986 r. Jego miejsce zajął Jason Newsted, który grał z zespołem do 2001 r. Wtedy zastąpił go Robert Trujillo i to z nim Metallica przyjedzie do Polski.

W 1986 r. zespół wydał album "Master of Puppets", który magazyn "Time" umieścił na liście 100 najważniejszych płyt wszech czasów. Ich piąty krążek, "Metallica" zwana "Czarnym albumem" z 1991 r., tylko w USA sprzedał się w ponad 16 milionach egzemplarzy. "Hardwired...To Self-Destruct" nie powtórzyła tego sukcesu w Stanach, ale w Polsce czterokrotnie pokryła się platyną.

Zamkną ulice Saskiej Kępy

Z powodu muzycznego wydarzenia na ulicach wokół stadionu nastąpią zmiany w ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej.

W godzinach od 16 do 20 wyłączony z ruchu indywidualnego, z wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory SK (wydawane przez urząd dzielnicy), pojazdów ZTM, taksówek oraz pojazdów jednośladowych, będzie obszar Saskiej Kępy pomiędzy: al. Poniatowskiego, al. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wał Miedzeszyński. Będzie możliwy za to przejazd wiaduktem ulicy Saskiej nad aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Brazylijską.

Po zakończeniu koncertu, jeśli wielu jego uczestników zdecyduje się wracać do centrum na piechotę, policja będzie mogła podjąć decyzję o zamknięciu dla ruchu mostu Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich pomiędzy rondem gen. de Gaulle’a a rondem Waszyngtona.

Od godziny 16, nie będzie możliwości przejazdu ulicami Zamoyskiego, Zamoście i Sokolą.

Autobusy linii E-1, 125, 202 i Z-6 pojadą: ulicą Targową do ulicy Kijowskiej.

Ulicą Targową będzie kursowała także linia 135, a autobusy linii 146 i 147 pojadą aleją Zieleniecką.

Tramwaje i autobusy na objazdach

Od około godziny 22.30, w przypadku zamknięcia mostu Poniatowskiego, na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii: 7, 9, 24, 25, 73.

Natomiast autobusy linii: 102, 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 517, 521, N22, N24 i N72.

Dodatkowo uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z na trasie: plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – Aleje Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – aleja Waszyngtona – rondo Wiatraczna.

Po zakończeniu koncertu uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów linii 509 (z ronda Waszyngtona w kierunku Nowodworów i Gocławia).

