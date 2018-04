Megalotnisko w Baranowie nie dostanie pieniędzy z Unii Europejskiej

Informacje

Polska będzie starała się o uzyskanie unijnego wsparcia przy budowie części kolejowej i drogowej Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) - poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Zaznaczył jednocześnie, że obecnie unijne przepisy nie pozwalają na wspieranie budowy lotnisk, z wyjątkiem kwestii dotyczących poprawy bezpieczeństwa.

- Europejska polityka transportowa, począwszy od tej obecnej perspektywy, stawia bardzo silny akcent nie tylko na połączenia w ramach sieci TEN-T (bazowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej), ale, co jest swego rodzaju nowością, na węzły transportowe - powiedział PAP Kwieciński.

Wyjaśnił, że chodzi o węzły nie tylko w rozumieniu kolejowych, czy drogowych, ale przede wszystkim zapewnienia intermodalności transportu (przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu).

- Nasza propozycja dotycząca Centralnego Portu Komunikacyjnego jest o tyle ważna, że tworzy taki intermodalny węzeł - stwierdził.

Miliardy na lotnisko

Minister powiedział też, że wartość części drogowej i kolejowej projektu CPK to około połowa całkowitej wartości projektu, która jest szacowana na 30-35 mld zł.

Kwieciński przyznał jednocześnie, że lotnisko, które powstanie w ramach CPK, mogłoby zostać częściowo sfinansowanie środkami pochodzącymi od inwestorów komercyjnych.

- Finansowanie dla części lotniskowej będziemy w stanie zapewnić - podkreślił.

Minister poinformował, ze rząd docelowo chce włączyć CPK do transportowej sieci transeuropejskiej.

Specustawa

Rząd przyjął w czwartek projekt specustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Jak mówił pełnomocnik rządu Mikołaj Wild, w połowie maja mają zakończyć się badania lokalizacyjne, które pokażą, gdzie może powstać lotnisko. Nowy port lotniczy ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Na jego lokalizację wskazywana jest w pierwszej kolejności miejscowość Stanisławów w gminie Baranów. - Lokalizacje, które są najbardziej prawdopodobne, będą zlokalizowane również poza gminą Baranów. Mówimy też o gminie Wiskitki i Teresin - mówił w czwartek Mikołaj Wild.

Centralny Port Komunikacyjny planowano w gminie Baranów fot. Google Maps

Nowe miasto w pobliżu lotniska

Nowy port, po pierwszym etapie budowy, ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Lotnisko ma powstać na ok. 3 tys. hektarów gruntów. Do końca 2019 roku mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejne 8 lat, czyli do końca 2027 roku.

Jak zapowiedział w piątek pełnomocnik rządu do spraw CPK Mikołaj Wild, w pobliżu Centralnego Portu Komunikacyjnego powstanie miasto "Airport City". Jego zdaniem nowe miasto może liczyć nawet 50 tysięcy mieszkańców. Pełnomocnik poinformował, że plan zakłada, aby mieszkańcom "Airport City" dojazd do Centralnego Portu Komunikacyjnego zajmował tradycyjnymi środkami komunikacji około 30 minut.

Według rządowych założeń budowa nowego portu lotniczego przyczyni się do powstania bezpośrednio 37 tys. nowych miejsc pracy, a pośrednio może być to nawet 150 tysięcy.

