W Warszawie i okolicznych powiatach wybory do europarlamentu wygrała Koalicja Europejska, ale w pozostałej części Mazowieckiego to Prawo i Sprawiedliwość było górą - zdobyło ponad 60 procent głosów. Przewagę zdobyło we wszystkich 29 powiatach i trzech miastach. Wyjątkiem jest Płock, gdzie KE wyprzedziła PiS o 182 głosy.

W skali całego województwa mazowieckiego, zwycięzcą wyborów było Prawo i Sprawiedliwość, które zyskało 42,93 procent poparcia. Koalicja Europejska zdobyła poparcie na poziomie 38,14 procent. Trzecie miejsce zajęła Wiosna Roberta Biedronia - 7,86 proc.

Mieszkańcy Mazowsza oddawali głosy w dwóch okręgach wyborczych. W skład okręgu numer cztery wchodziły Warszawa i osiem okolicznych powiatów. Dodatkowo, na kandydatów z tego okręgu oddawali głosy Polacy mieszkający za granicą i przebywający na statkach. Wyraźną przewagę zyskała tu KE - 45,17 proc. PiS był drugi - 32,32 proc. Trzecia zaś Wiosna Roberta Biedronia - 10,28 proc.



Okręg wyborczy numer 5 składał się z 29 powiatów Mazowsza oraz czterech miast: Radomia, Siedlec, Płocka i Ostrołęki. W tym przypadku zdecydowaną przewagę zyskało PiS.

Wyniki głosowania do PE na Mazowszu fot. tvnwarszawa.pl

Zwycięstwo dla PiS

Zwycięzcą wyborów w okręgu numer 5 było, które uzyskało 512 158 głosów ipoparcia. Na drugim miejscu uplasowała sięz wynikiem 227 106 głosów, co stanowiłopoparcia.

Trzecie miejsce zajęła Konfederacja Korwin, Liroy, Braun i Narodowcy z 34 923 głosami, co daje 4,1 proc.

Poza podium znalazła się Wiosna Roberta Biedronia, na którą zagłosowało 33 302 osób, czyli 3,91 proc. wszystkich głosujących w tym okręgu. Kukiz'15 zyskał 27 829 głosów i tym samym 3,27 proc. poparcia. Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski uzyskała 6 784 głosów, czyli 0,80 proc. Na Lewicę Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS zagłosowało 6 434 osób. Daje to 0,76 procent. Ostatnie miejsce zajął Komitet Wyborczy Jedność Narodu z 2 211 głosami i 0,26 proc. poparcia.

Frekwencja w okręgu wyborczym numer 5 wyniosła 43,31 proc. Głos oddało 858 800 wyborców z pośród 1 982 688 uprawnionych do tego osób.

Trzy mandaty

Najwięcej głosów otrzymał kandydat PiS Adam Bielan - 207 845. Obecnie pełni on funkcję wicemarszałka Senatu. W przeszłości dwukrotnie zdobył mandat europosła. W 2007 roku został również wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego.

Drugi wynik uzyskał trzeci na liście PiS Zbigniew Kuźmiuk. Zagłosowało na niego 134 405 osób. W europarlamencie zasiądzie on po raz trzeci. Jest doktorem nauk ekonomicznych. W latach 1999-2001 był marszałkiem województwa mazowieckiego. Do 2009 roku był działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Trzeci mandat przypadnie kandydatowi Koalicji Europejskiej. Jarosław Kalinowski otrzymał 104 216 głosów. Działacz PSL już dwukrotnie był wybierany na europosła. Wcześniej zasiadał w Sejmie. Pełnił także funkcję ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej, a później ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz wicepremiera.

Do europarlamentu z listy KE nie dostali się między innymi wieloletni eurodeputowany Dariusz Rosati, Jolanta Hibner czy były szef CBA Paweł Wojtunik.

Jak głosowały powiaty?

Prawo i Sprawiedliwość wygrało we wszystkich 29 powiatach i trzech miastach: Radomiu, Siedlcach i Ostrołęce. Najwięcej głosów zdobyło w powiecie siedleckim - 73,69 proc. Kolejny wynik to powiat przysuski - 73,27 proc. Trzecie miejsce pod względem liczby oddanych na PiS głosów to powiat szydłowiecki - tu kandydatów tego ugrupowania poparło 71,19 proc. głosujących. Powyżej 70 proc. głosów PiS zdobył też w powiecie radomskim.

Wynik między 60 a 69,99 proc. poparcia PiS uzyskał w 16 powiatach: garwolińskim (69,99proc.), łosickim (69,8 proc.), zwoleńskim (69,51 proc.), sokołowskim (69,34 proc.), białobrzeskim (69,33 proc.), ostrołęckim (69,09 proc.), węgrowskim (68,44 proc.), ostrowskim (67,58 proc.), lipskim (66,87 proc.), makowskim (66,69 proc.), kozienickim (65,09 proc.), przasnyskim (64,32 proc.), żuromińskim (61,63 proc.), sierpeckim (61,26 proc.), płockim (60.79 proc.) i wyszkowskim (60,54 proc.).

Poparcie dla PiS wyniosło ponad 50 proc. w kolejnych ośmiu mazowieckich powiatach: mławskim (59,69 proc.), gostynińskim (59,6 proc.), płońskim (59,34 proc.), pułtuskim (59,12 proc.), ciechanowskim (57,16 proc.), grójeckim (56,49 proc.), sochaczewskim (55,91 proc.) oraz mińskim (51,86 proc.).

Głosy na PiS oddało także ponad 50 proc. głosujących w trzech miastach: Siedlcach (51,24 proc.), Radomiu (50,64 proc.) i Ostrołęce (50,32 proc.). Natomiast w powiecie żyrardowskim PiS zdobył 49,65 proc. poparcia.

Koalicja Europejska o włos prześcignęła PiS w Płocku. KE zdobyła tam 42,88 proc. poparcia, PiS – 42,47 proc. Różnica wyniosła 182 głosy.

Wyniki w okręgu numer 4

Mieszkańcy Warszawy, ośmiu okolicznych powiatów i Polonia większość głosów oddały na kandydatów Koalicji Europejskiej.



Na Koalicję Europejską zagłosowało 625 719 osób, co przekłada się na 45,17-procentowe poparcie. Na Prawo i Sprawiedliwość głos oddało 447 770 osób, co równa się 32,32 procent głosów.

Wiosna Roberta Biedronia zyskała poparcie 142 443 osób. Oznacza to 10,28 procent głosów.

Na kolejnej pozycji uplasowała się Konfederacja Korwin, Liroy, Braun i Narodowcy z 71 784 głosów, co daje 5,18 procent.

Kukiz'15 zyskał 49 824 głosów i tym samym uzyskał 3,60 procent poparcia. Na Lewicę Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS zagłosowało 24 778 osób. Daje to 1,79 procent. Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski uzyskała 22 998 głosów, czyli 1,66 procent.

Jak podaje PKW, frekwencja w okręgu numer 4 wyniosła 60,37 procent. Była to najwyższa frekwencja w skali kraju. Głosy oddało w sumie 1 385 306 wyborców.

KE zdeklasowała PiS we wszystkich 18 warszawskich dzielnicach. Najwięcej głosów oddali na nią mieszkańcy Wilanowa, Ursynowa, Mokotowa i Bemowa. Głosy rozłożyły się nieco inaczej w przypadku okolicznych powiatów. Na Koalicję zagłosowała większość wyborców w pięciu z nich (grodziskim, legionowskim, piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawskim-zachodnim). Większość Polonii i osób przebywających na statkach także zagłosowała na KE.

PiS zdobył przewagę w trzech powiatach: nowodworskim, otwockim i wołomińskim.

