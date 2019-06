Informacje

Mazowieckie: milion dzieci

z nowym 500 plus

500 plus w nowej formule fot. Shutterstock

Województwo mazowieckie jest przygotowane na wprowadzenie rozszerzonej formuły programu Rodzina 500 plus na każde dziecko. - Mamy pieniądze zarówno na świadczenia, jak i na obsługę tych świadczeń - zapewnił w poniedziałek Kazimierz Kuberski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

- Pomoc finansową otrzyma około 4,5 mln polskich rodzin, w samym województwie mazowieckim to będzie prawie milion dzieci. To będzie wzrost dwukrotny w stosunku do programu, który obowiązywał do tej pory - powiedział Kuberski.

Uproszczenie formuły

Informacje Mieszkanie plus na Ursynowie. Największa inwestycja programu - Osiedle Nowe Jeziorki na Ursynowie to największa inwestycja w ramach Mieszkania plus - powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. We... WIĘCEJ »

Formuła programu została nie tylko rozszerzona, ale również uproszczona. - Przyznanie świadczenia nie będzie wymagało wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o wypłatę 500 zł na dziecko otrzyma, na adres e- mail, informację o przyznaniu świadczenia. Informację może otrzymać również osobiście. Uproszczony został również formularz. To da gwarancję, że w bardzo krótkim terminie to świadczenie zostanie wypłacone - powiedział.

Zdzisław Sipiera, wojewoda mazowiecki nie obawia się wprowadzenia programu na Mazowszu. - Sądzę, że doświadczenie, które już mamy, pozwoli nam poradzić sobie również z tym przedsięwzięciem. Do tej pory na Mazowszu środki były wypłacane zgodnie z prawem, zgodnie z oczekiwaniami. Od 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program wystartował, do końca maja tego roku wypłaciliśmy na Mazowszu 20 mln 927 tys. świadczeń na kwotę ogólną 10 mld 434 mln zł. Te środki trafiły do polskich rodzin, zmieniły bardzo obraz Mazowsza i Polski - powiedział.

Samorządowcy zapewniają, że są przygotowani

Obecni na briefingu przedstawiciele mazowieckich samorządów zapewniali, że są przygotowani do obsługi dodatkowych wypłat pieniędzy w poszerzonej formule programu.

Przygotowanie do wypłaty świadczeń zadeklarował Jarosław Margielski, prezydent Otwocka. - Zmiany, które zostały wprowadzone w nowelizacji przepisów od 1 lipca znacznie ułatwiają wydawanie świadczeń mieszkańcom, skracają drogę administracyjną, co jest kluczowe. Zainteresowanie w Otwocku jest olbrzymie, mieszkańcy już pytają, kiedy można składać wnioski. Szacujemy, że do końca roku nasze miasto wyda w ramach tego programu ok. 27 mln zł. To olbrzymie wsparcie dla rodzin w naszym mieście - powiedział.

Piotr Rybka, wójt gminy Żabia Wola również zapewnił o gotowości do obsługi rozszerzonej formuły programu. - Programem ma być objęte 2100 dzieci, praktycznie podwoi się liczba dzieci uzyskujących świadczenie - powiedział. - W związku z rozszerzeniem programu do rodzin trafi dodatkowo ponad 6 mln zł. To środki, które w większości zostaną wydane na naszym terenie, co pobudza gospodarkę lokalną - dodał.

Wnioski

Wnioski można składać od 1 lipca online, za pośrednictwem bankowości internetowej, przez portal Emp@tia oraz platformę usług elektronicznych ZUS, od 1 sierpnia - w formie papierowej - w urzędzie lub listownie. Złożenie wniosku do końca września gwarantuje rodzinom wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca. Jeżeli rodzic złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Program Rodzina 500 plus wejdzie w życie w nowej formule od 1 lipca. Według nowych zasad, świadczenie 500 plus będzie przysługiwało na każde dziecko do 18 roku życia, bez kryterium dochodowego. Dotąd środki były przekazywane na drugie dziecko, zaś uzyskanie środków na pierwsze było uzależnione od dochodu w rodzinie. Teraz środki otrzyma dodatkowo ponad 6,8 mln dzieci.

>>> CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT NA TVN24BIS.PL <<<

PAP/kz/pm