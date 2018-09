Matka zmarłej czterolatki pozywa szpital. Odmówiono medycznej marihuany

Informacje

Matka zmarłej czterolatki pozywa szpital "Fakty" TVN

4-letnia Ola Janowicz zmagała się z atakami padaczkowymi od urodzenia. Zmarła dwa lata temu. Teraz matka Oli pozwała do sądu Centrum Zdrowia Dziecka, za to, że dziewczynka bardzo cierpiała, a ona musiała bezradnie na to patrzeć.

Inny lekarz

- Zarzuty są takie, że odmówiono leczenia dziecku, które tego wymagało - skarży się Paulina Janowicz, matka Oli.

Chodzi o leczenie marihuaną medyczną zawierającą psychoaktywną substancję THC. Dzieci z padaczką lekooporną pod jej wpływem mają zdecydowanie mniej ataków - potwierdza to doktor Marek Bachański, który w Centrum Zdrowia Dziecka zajmował się takimi pacjentami. - Absolutnie to leczenie powinno być wypróbowane - mówi.

Trzy lata temu szpital zwolnił doktora Bachańskiego, a dzieci, którymi się zajmował, przejął inny lekarz. Po tej zmianie okazało się, że mała Ola obiecanego już jej leku, który miał być importowany, nie dostała.

- Pani Paulinie powiedziano, że wobec jej córki taka terapia nie zostanie zastosowana. Zostało wystawione oświadczenie, że taka terapia nie jest w placówce prowadzona, co nie było prawdą. Dlatego składamy pozew przeciwko tej placówce - mówi adwokat Monika Diehl.

Szczytny cel

Matka domaga się 150 tysięcy złotych zadośćuczynienia za naruszenie jej dóbr osobistych - nie mogła z powodu choroby córki nawiązać z nią relacji. Pieniądze mają być przekazane na Fundację Ola, która pomaga pacjentom chcącym skorzystać z leczenia marihuaną medyczną.

- Pieniążki, jeżeli je wygramy, przeznaczymy na to, żeby zakupić ekstrakty i je rozdawać najbardziej potrzebującym - tłumaczy Paulina Janowicz.

Już po śmierci Oli Sejm znowelizował prawo. W tej chwili każdy lekarz może wypisać receptę na lek z marihuaną medyczną, a doktor Marek Bachański został decyzją sądu przywrócony do pracy w Centrum Zdrowia Dziecka. Jak mówi lekarz, po wyroku sądu starał się powrócić do leczenia medyczną marihuaną, nie udało się.

Pozew Pauliny Janowicz i jej córki Oli jest objęty specjalnym programem spraw precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Marek Nowicki, "Fakty" TVN

pm