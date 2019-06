Informacje

Na Woli otwarto jadłodzielnię fot. urząd dzielnicy Wola

W środę przy Smoczej 3 ruszyła "Jadłodzielnia Plus". Ma to być miejsce, gdzie będzie można nieodpłatnie dzielić się nie tylko jedzeniem, ale również ubraniami, zabawkami, książkami czy czasopismami. To pierwsze takie miejsce na Woli.

Nowa jadłodzielnia funkcjonuje w ramach Cafe PoWoli - klubokawiarni zatrudniającej między innymi osoby niepełnosprawne i dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Mieści się w jej przedsionku.

Żywność, odzież i sprzęty

Jak zapowiedziała Katarzyna Zielińska ze Spółdzielni Socjalnej Wola, z jadłodzielni skorzystać może każdy, kto ma nadwyżkę jedzenia, ale też każdy, kto go potrzebuje. Informacja o godzinach otwarcia lokalu będzie umieszczana na jego stronie internetowej.

- Można przynosić wszelaką żywność. Prosimy tylko o nie przynoszenie surowych jajek i mięsa - dodała Zielińska.

Oprócz jedzenia, do lokalu można przynosić także odzież, ubranka dla dzieci, obuwie, małe sprzęty AGD. Przy korzystaniu z jadłodzielni nie obowiązuje żadna procedura.

Pomysłodawczynią jest Irena Kowalska, która mieszka w pobliżu lokalu. - Jestem warszawianką, uczestniczką Powstania Warszawskiego. Moi rodzice byli bardzo społeczni i ja to odziedziczyłam - powiedziała i dodała, że w jej otoczeniu żywność się często marnuje.

Na otwarciu lokalu był również burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski. – Podobne jadłodzielnie z powodzeniem funkcjonują już w innych miastach, dlatego bardzo się cieszymy, że taki projekt udało zrealizować się na Woli – mówił.

Zaznaczył też, że jest to jeden z wielu projektów socjalnych realizowanych przez dzielnicę: - Na Woli działa również sklep socjalny, który pozwala nabywać produkty osobom potrzebującym po obniżonych cenach. Jadłodzielnia jest uzupełnieniem tych naszych inicjatyw - stwierdził.

Za ponad 25 tysięcy

Jadłodzielnia zakłada współpracę z Foodsharingiem, platformą, która ułatwia dzieleniem się jedzeniem w Warszawie. Ale jej celem jest również edukacja. - Zależy nam, żeby mieszkańców Woli edukować, jak nie marnować żywności, jak nie marnować rzeczy, jak się dzielić - mówiła Anna Thieme ze Spółdzielni Socjalnej Wola.

Projekt "Jadłodzielnia Plus na Smoczej" został zrealizowany z dzielnicowego budżetu partycypacyjnego i pochłonął ponad 25 tysięcy złotych.

W grudniu informowaliśmy o jadłodzielniach na terenie Warszawy:

Podziel się: Bądź na bieżąco:







PAP,ab/r