Masz bilet na pociÄ…g? KomunikacjÄ… pojedziesz za darmo

Informacje

Nowa oferta dla pasażerów pociągów fot. polregio.pl

Przewozy Regionalne wprowadzają bilety, które będą uprawniały podróżnych do darmowego korzystania z komunikacji miejskiej w Warszawie. Oferta startuje 1 lipca. Będą z niej mogli skorzystać wszyscy, którzy zaczynają lub kończą podróż w stolicy.

Wprowadzenie oferty "Bilet warszawski z Polregio" zapowiedział we wtorek Zarząd Transportu Miejskiego.

"W ramach nowej oferty podróżny będzie uprawniony do przejazdów wszystkimi środkami komunikacji miejskiej" - czytamy w komunikacie. Bilety będą zatem umożliwiały podróż autobusami, tramwajami, metrem i pociągami SKM.

W pierwszej strefie biletowej będzie można na ich podstawie korzystać z komunikacji miejskiej przez 75 minut. Natomiast w pierwszej i drugiej - przez 90 minut.

Dwa blankiety

Jakie są warunki? Z oferty może korzystać każdy, kto zaczyna lub kończy podróż pociągami Przewozów Regionalnych w Warszawie. Przejazdy będą mogły zostać zrealizowane w ciągu 12 godzin przed podróżą lub po jej zakończeniu.

ZTM zapowiada, że pasażerowie powinni posiadać przy sobie dwa odrębne blankiety. Pierwszy to jednorazowy bilet na przejazd pociągiem. Do niego wydawany będzie "Bilet warszawski z Polregio". Kasjer wpisze na nim numer biletu na pociąg. Zadaniem podróżnego będzie uzupełnienie godziny, od której bilet będzie uprawniał go do przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym. ZTM zastrzega, że godzina powinna być zapisana w sposób "trwały i czytelny".

Oferta będzie obowiązywać od 1 lipca 2019 roku.

kk/r