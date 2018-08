Masa Powstańcza uczci rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Informacje

Masa Powstańcza przejedzie ulicami Warszawy fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl

Ulicami Śródmieścia przejedzie w sobotę 12. Masa Powstańcza. W tym roku wydarzenie poświęcono Kazimierzowi Leskiemu "Bradlowi", Batalionom "Miłosz" i "Ruczaj". Rowerzyści wraz z przewodnikiem poznają miejsca związane z ich powstańczą historią.

Zbiórka planowana jest o godzinie 16 na parkingu przy Muzeum Powstania Warszawskiego, skąd rowerzyści wystartują o godzinie 17.

W związku z wydarzeniem, już od godziny 7 w sobotę obowiązuje zakaz zatrzymywania się po obu stronach Przyokopowej (z wyjątkiem autobusów oraz samochodów z tabliczką "organizator"). Natomiast w godzinach 14.30 - 20.30 Przyokopowa będzie zamknięta dla samochodów (z wyjątkiem samochodów z tabliczką "organizator").

Trasa przejazdu będzie prowadziła ulicami: Przyokopową - Grzybowską - Towarową - przez rondo Daszyńskiego - Towarową - przez plac Zawiszy - Alejami Jerozolimskimi - przez rondo de Gaulle'a - Nowym Światem - przez plac Trzech Krzyży - Alejami Ujazdowskimi - Chopina - Mokotowską - Kruczą - Piękną - przez plac Konstytucji - Waryńskiego - Puławską - Rakowiecką - aleją Niepodległości - Koszykową - Raszyńską - przez plac Zawiszy - Towarową - przez rondo Daszyńskiego - Prostą - Przyokopową.

Mapa przejazdu rowerzystów fot. Google Maps / Masa Powstańcza

Śladami bohaterów

- W tym roku będziemy jechać szlakiem Kazimierza Leskiego "Bradla" oraz Batalionów "Miłosz" i "Ruczaj". Leski był słynnym asem wywiadu, który jeszcze przed Powstaniem wsławił się tym, że przedzierał się przez okupowaną Europę ze sfałszowanymi dokumentami niemieckiego generała. Podczas stołecznego zrywu walczył jako dowódca kompanii "Bradl" Batalionu "Miłosz". Oczywiście będziemy także upamiętniać sam batalion oraz Batalion "Ruczaj", ponieważ obie te formacje walczyły w Śródmieściu Południowym - opowiadał kierownik Działu Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego Jarosław Maliniak.

Dlatego trasa będzie przebiegała obok miejsc związanych z tegorocznymi bohaterami wydarzenia. - Obejmuje między innymi plac Trzech Krzyży z zachowanym kompleksem dawnego Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych oraz nieistniejącym budynkiem X Gimnazjum i Liceum imienia Królowej Jadwigi, gdzie podczas okupacji znajdował się tak zwany Dom Żołnierza Niemieckiego, zdobyty 3 sierpnia 1944 roku - relacjonował Maliniak.

Rowerzyści przejadą też obok Domu "Pod Gigantami" w Alejach Ujazdowskich. - Była to siedziba Ruestungskommando, czyli Wydziału Uzbrojenia, pod którego szyldem funkcjonowała Abwehrstelle. Jedna z ważniejszych w Warszawie placówek niemieckiego wywiadu wojskowego. Ten obiekt został już zdobyty 1 sierpnia i do końca Powstania był siedzibą dowódcy Podobwodu Śródmieście Południe podpułkownika Jana Szczurka-Cergowskiego "Sławbora" - mówił kierownik Działu Archiwum.

Trasa krótsza niż rok temu

Kolejnym obiektem, który miną uczestnicy przejazdu jest tzw. Mała Pasta, która znajdowała się pod obecnym adresem Piękna 19. - Obiekt został zdobyty 23 sierpnia głównie przez Batalion „Ruczaj”, który dokonał tam wtedy szturmu wspierany innymi oddziałami. Takim ostatnim dość ważnym obiektem na naszej trasie jest dawny Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów przy Rakowieckiej, gdzie Kazimierz Leski i inni żołnierze AK byli więzieni przez władzę ludową - powiedział Maliniak.

- Zdecydowaliśmy się na takich bohaterów przejazdu, bo "Bradl" jest bohaterem komiksów, które wydaje Muzeum Powstania Warszawskiego. We wrześniu ma się ukazać już trzeci tom serii. Stąd też pomysł, by także w taki sposób przybliżać tę nietuzinkową postać, a przy okazji też opowiedzieć troszkę o nieco mniej znanych oddziałach, które brały udział w Powstaniu. Co roku staramy się przybliżać inny fragment powstańczej historii - podkreślił kierownik Działu Archiwum.

Trasa przejazdu będzie w tym roku liczyła ponad 12 kilometrów. - Jest nieco krótsza niż w zeszłym roku, ale dzięki temu mogą w niej wziąć udział nawet małe dzieci czy osoby starsze. Jak zawsze przejazd będzie otwierał przewodnik, który opowie o powstańczych losach bohaterów i mijanych miejsc. Przejazdowi będzie towarzyszyła muzyka powstańcza. Dodatkowa atrakcja to zabytkowy pojazd, na którym pojedzie przewodnik - zaznaczył Maliniak.

Dwa tysiące rowerzystów

- Do udziału można się było zgłosić poprzez zarejestrowanie na stronie internetowej Muzeum. Można jednak także przyjść w dniu imprezy o 14.30 i zarejestrować się jeszcze na miejscu. Każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, którego głównym elementem jest okolicznościowa koszulka. Później zbieramy się przed siedzibą Muzeum i o 17 ruszamy. Ze względów bezpieczeństwa w Masie weźmie udział dwa tysiące osób - zapowiada kierownik Działu Archiwum.

Masa Powstańcza jest elementem obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tysięcy powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych.

Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tysięcy zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy około 500 tysięcy, wypędzono z miasta, które po Powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.

