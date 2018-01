Informacje

Do zdarzenia doszło w Brwinowie fot. targeo

W Brwinowie pod Warszawą, na jednej z ulic znaleziono zwłoki noworodka. Sprawą zajmuje się pruszkowska policja i prokuratura. W związku ze zdarzeniem zatrzymano dwie osoby.



Martwe dziecko zostało znalezione w niedzielę wieczorem, co potwierdziła Karolina Kańska z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. - Policjanci ujawnili na ulicy zwłoki noworodka. Do późnych godzin nocnych razem z prokuratorem wykonywane były czynności w tej sprawie - powiedziała krótko, a po inne informacje odesłała do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie.



Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej potwierdził, że śledczy zajmują się sprawą. - Od wczoraj [niedzieli - red.] prowadzone są czynności. Na razie to etap ustaleń. Policjanci z prokuratorem sprawdzają, w jakich okolicznościach doszło do tego zdarzenia - poinformował.

Zatrzymano dwie osoby

Dopytywany o matkę dziecka, prokurator Łapczyński powiedział krótko: - Na razie mogę powiedzieć tylko tyle, że w związku ze zdarzeniem dwie osoby zostały zatrzymane, ale wszelkie czynności będą wykonywane z nimi we wtorek - dodał.



- Z informacji, które uzyskałem, wynika, że jedna z zatrzymanych osób to kobieta. W asyście policji została przewieziona do szpitala. Drugi zatrzymany to mężczyzna - relacjonował reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.

