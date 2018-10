Martwe ptaki na Mokotowie. "Masowa egzekucja"

Informacje

Martwe ptaki na Mokotowie OTOZ Animals

Niemal 200 martwych ptaków znaleziono na Mokotowie. Policja w piątek rano przyjęła dwa zgłoszenia - od mieszkańców ulic Jadźwingów i Bartłomieja. Funkcjonariusze zabezpieczają miejsce i apelują do właścicieli zwierząt domowych o ostrożność.



Jak poinformował aspirant sztabowy Robert Koniuszy z mokotowskiej komendy, w piątek około godz. 9.30 policjanci zostali zaalarmowani o martwych ptakach. Zgłoszenia pochodziły z okolic ulic Jadźwingów i Bartłomieja.

Zbieramy martwe ptaki

- Zlokalizowano tam około 70 martwych ptaków z gatunku kawka. Na miejscu pracują policjanci i strażnicy miejscy. Teren jest rozległy, zabezpieczamy go - powiedział Koniuszy. - Martwe ptaki są zbierane, o sytuacji został powiadomiony inspektor do spraw zwierząt - dodał policjant.Martwe ptaki znaleziono również w czwartek. Koniuszy powiedział, że około godz. 21.30 mieszkanka osiedla przy Śniardwy "informowała, że między blokami leży mnóstwo martwych ptaków, które spadają z drzew". W obawie, że ktoś mógł rozsypać trutkę, a w pobliżu znajdują się place zabaw i przebywają dzieci, miejsce zostało zabezpieczone. Znaleziono tam około 130 martwych zwierząt i 20 żywych, które trafiły do azylu dla ptaków w stołecznym ogrodzie zoologicznym."Została podjęta decyzja o zabezpieczeniu pięciu sztuk martwych ptaków do sekcji zwłok, którą jeszcze w piątek przeprowadzą specjaliści. Zostaną pobrane także wycinki tkanek do badań toksykologicznych" - poinformował Dawid Fabjański z fundacji Animal Rescue.Przebadane zostaną także zabezpieczone na miejscu resztki żywności, pojemniki na wodę oraz znalezione w śmietniku opakowania po środkach na insekty.

Informacje o zdarzeniu umieściła też na Facebooku organizacja OTOZ Animals - Inspektorat Warszawski. - To była masowa egzekucja ptaków przez kogoś, komu przeszkadzały. Przypuszczam, że podano im truciznę w pokarmie – dodaje Magdalena Silska z warszawskiego inspektoratu OTOZ.

Zapowiedziała też, że organizacja zamierza jeszcze w piątek złożyć oficjalne zawiadomienie na policji z artykuł 35 Ustawy o ochronie zwierząt, który dotyczy uśmiercania zwierząt ze szczególnym okrucieństwem. Grozi za to do pięciu lat więzienia.

Apel o ostrożność

Jak powiedział Robert Koniuszy, "w zależności od wyników ekspertyzy laboratoryjnej będą podejmowane dalsze czynności".



Ponieważ nie można wykluczyć, że w okolicy ktoś mógł rozsypać truciznę, która przyczyniła się do śmierci ptaków, policja apeluje o ostrożność. - Prosimy osoby wychodzące ze zwierzętami, aby omijały te miejsca - powiedział PAP Koniuszy.



Fundacja Animal Rescue wyznaczyła 500 zł nagrody dla osoby, która pomoże w ustaleniu sprawcy prawdopodobnego otrucia ptaków.

1/3 Znalezione ptaki fot. OTOZ Animals - inspektorat Warszawa 2/3 Znalezione ptaki fot. OTOZ Animals - inspektorat Warszawa 3/3 Znalezione ptaki fot. OTOZ Animals - inspektorat Warszawa





PAP,ran/mś