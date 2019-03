Informacje

Narodowy Marsz Życia w Warszawie TVN24

Narodowy Marsz Życia wyruszył w niedzielę z placu Zamkowego w Warszawie. Postulaty uczestników to między innymi: "prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci", "wsparcie dla naturalnej rodziny" oraz "prawo rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci".

"Rządzący mogą sprawić, by świat stał się lepszy"

Jak poinformowali organizatorzy, uczestnicy marszu domagali się także jak najszybszego przyjęcia przez Sejm obywatelskiego projektu ustawy "Zatrzymaj aborcję" oraz wypowiedzenia przez Polskę Konwencji Stambulskiej i zaproponowania Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny.

Wymarsz poprzedziła msza święta w kościele Świętej Anny na Krakowskim Przedmieściu. Przed wyruszeniem odśpiewano hymn narodowy, po którym odczytany został list od prezydenta Andrzeja Dudy do uczestników marszu.

Prezydent wyraził w nim przekonanie, że życie ludzkie będzie coraz bardziej chronione.

"Wierzymy, że ten rok może być kluczowy dla realizacji postulatu ochrony życia od poczęcia, a szczególnie w przypadku eugenicznym" - pisali organizatorzy na Facebooku.

"Miłość zwycięży"

"Rządzący dziś Polską mają wszystkie instrumenty, aby spełnić obietnicę, ale przede wszystkim realnie sprawić, by nasz świat stał się choć trochę lepszy. Mają większość w Sejmie i Senacie, mają większość przekonanych w sprawie ochrony życia posłów i senatorów, mają w Parlamencie gotowy do dalszego procedowania obywatelski projekt ustawy, mają gotowy projekt stanowiska w Trybunale Konstytucyjnym, mają media publiczne, które mogą być doskonałym forum prezentacji racji na rzecz życia i miejscem spokojnego dialogu z widzącymi to inaczej" - dodali.

Uczestnicy marszu nieśli transparenty z napisami między innymi: "Polska rodziną silna", "Głośmy radość życia", "Miłosierni za nienarodzonych", "Miłość zwycięży" czy też "Ruch Prawdziwa Europa za życiem". Organizatorem był Chrześcijański Kongres Społeczny.

Narodowy Marsz Życia przechodził ulicami Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat na Plac Trzech Krzyży. W związku ze zgromadzeniem, komunikację miejską objęły utrudnienia.



Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy o manifestacji w sprawie prawa do aborcji.



