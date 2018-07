Marsz w 75. rocznicę rzezi wołyńskiej. Utrudnienia dla kierowców

Informacje

Utrudnienia na moście fot. ZTM

Z okazji 75. rocznicy rzezi wołyńskiej w środę odbędzie się marsz. Przejdzie mostem Śląsko-Dąbrowskim spod katedry przy Floriańskiej do Domu Polonii na Krakowskim Przedmieściu. Ratusz zapowiada utrudnienia w ruchu i zmiany w komunikacji miejskiej.

Zgromadzenie uczestników przemarszu zorganizowanego z okazji Światowych Obchodów 75. Rocznicy Ludobójstwa na Wołyniu odbędzie się o godzinie 16 przed katedrą św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika przy ulicy Floriańskiej na Pradze.

Trasa i objazdy

Trasa marszu przebiega ulicami Floriańską, Jagiellońską, aleją Solidarności, mostem Śląsko-Dąbrowskim, Kapucyńską, Miodową na Krakowskie Przedmieście przed Dom Polonii. Jeśli utrudnienia w ruchu będą się przedłużały, to kursujące tam autobusy i tramwaje zostaną skierowane na objazdy.

Objazdy dla linii autobusowych 160, 190, 527 w kierunkach Dw. Centralny, Os. Górczewska i Esperanto od skrzyżowania al. Solidarności/Targowa poprowadzone zostaną: al. Solidarności, Jagiellońską, Starzyńskiego, most Gdański, Słomińskiego, Międzyparkowa, Bonifraterska, Świętojerska, Andersa, al. Solidarności i dalej swoimi trasami.

Te same autobusy jadące w przeciwnych kierunkach, czyli do przystanków Witebska, CH Marki, Os. Lewandów I, od skrzyżowania al. Solidarności/pl. Bankowy/Andersa pojadą przez: pl. Bankowy, ul. Andersa, Muranowską, Bonifraterską, Międzyparkową, Słomińskiego, mostem Gdańskim, Starzyńskiego, Jagiellońską, Okrzei, Targową do al. Solidarności i dalej swoimi trasami.

Tramwaj linii 4 pojedzie od skrzyżowania 11 Listopada/Targowa ulicami: Targową, Ratuszową, Jagiellońską, Starzyńskiego, mostem Gdańskim, Słomińskiego, Międzyparkową, Andersa, na pl. Bankowy i wróci na swoją trasę.

Tramwaje 13, 26 od skrzyżowania Targowa/al. Solidarności zmienią trasę na: Targowa, Ratuszowa, Jagiellońska, Starzyńskiego, most Gdański, Słomińskiego, al. Jana Pawła II, al. Solidarności - i wrócą na swoje trasy.

Tramwaj 20 zmieni kurs od ronda Starzyńskiego i pojedzie Starzyńskiego, mostem Gdańskim, Słomińskiego, Okopową, al. Solidarności i dalej swoją trasą.

Tramwaj 23 od skrzyżowania 11 Listopada/Targowa pojedzie ulicami: Targową, Ratuszową, Jagiellońską, Starzyńskiego, przez most Gdański, Słomińskiego, Okopową i do al. Solidarności.

Zakończenie przemarszu zaplanowano na godzinę 19.

PAP/kz/mś