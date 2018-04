Informacje

Pod hasłem "Jestem za życiem" ulicami Warszawy przeszedł XIII Marsz Świętości Życia. Podczas poprzedzającej go mszy świętej metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz mówił, że mamy dawać świadectwo za życiem, mamy być świadkami, że życie ludzkie jest święte.

Organizatorami XIII Marszu Świętości Życia były Archidiecezja Warszawska oraz Diecezja Warszawsko-Praska. Tradycyjnie marsz poprzedziły msze święte sprawowane w obu warszawskich katedrach: św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście oraz katedrze św. Floriana na Pradze.

"Życie ludzkie jest święte"

Podczas mszy w archikatedrze św. Jana Chrzciciela kard. Nycz w wygłoszonej homilii mówił, że "mamy dawać świadectwo za życiem, mamy być świadkami, że życie ludzkie jest święte". Przypomniał też słowa papieża Benedykta XVI, który mówił, że "są takie sprawy, które są nienegocjowalne, takie sprawy, nad którymi głosować nie wolno, ponieważ one są ustanowione przez Stwórcę raz na zawsze".

Kardynał Nycz dodał, że do takich spraw należy ludzkie życie, nawet "gdyby 90 procent zagłosowało przeciwko życiu i takiemu traktowaniu życia jako święte, to nie zmienia to faktu, że nikomu nie wolno odebrać życia ludzkiego, nikogo nie wolno zabić, nie wolno unieważnić w żadnym punkcie przykazania 'Nie zabijaj'".

Hierarcha podkreślił, że w imię tej prawdy idziemy "nie po to, żeby manifestować przeciw komuś, idziemy po to, żeby być świadkami - świadkami tego, że życie ludzkie jest święte, że my to wiemy i my to uznajemy".

Jak zaznaczył kardynał Nycz, to, jest ten najważniejszy sposób ochrony życia. To jest to, co ma zrobienia cały Kościół, to "głosić prawdę o życiu, które jest święte". - Nikt nie ochroni skuteczniej życia poczętego, nikt nie uchroni skuteczniej życia człowieka starego, bardzo ciężko chorego, jeżeli nie będzie przekonany do końca, że życie ludzkie jest nienaruszalne, zarówno u jego początku, w trakcie jego przebiegu i u jego końca - podkreślił metropolita warszawski.

- Chcemy wzmocnić w sobie, nawet nie wiarę, bo to nie jest kwestia wiary, to, że życie jest nienaruszalne, ale chcemy wzmocnić w sobie to święte przekonanie, że potrafimy tej prawdy o świętości życia bronić - bronić zawsze i bronić skutecznie - zaznaczał kardynał.

"Bądźmy solidarni z życiem"

Na zakończenie homilii metropolita warszawski powiedział: - Uczestnicząc w tegorocznym marszu, chcemy dawać świadectwo, że jesteśmy wrażliwi na te wszystkie dzieci, które są w domach dziecka, żłobkach, w szpitalach położniczych czekających na rodziny, które wezmą, które adoptują, które przyjmują dziecko, które z jakichkolwiek powodów nie ma swoich prawdziwych rodziców, by je wychowywać.

Po zakończeniu mszy uczestnicy przeszli na plac Zamkowy, nieco później dołączyli do nich uczestnicy mszy, która odbyła się na Pradze. Przed Zamkiem Królewskim odbył się happening pro-life. Powtarzano hasło tegorocznego marszu "Jestem za życiem".

Przywołano słowa papieża Jana Pawła II: "Drodzy bracia i siostry bądźmy solidarni z życiem, wołanie to kieruje do wszystkich moich rodaków bez względu na przekonania religijne. (...) Naród, który zabija własne dzieci, staje się narodem bez przyszłości".

Do kilkunastu tysięcy zgromadzonych przemówił także ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej biskup Romuald Kamiński, który przywołał słowa proroka Izajasza. - Błogosławione są stopy, nogi tych wszystkich, którzy głoszą Dobrą Nowinę. Dzisiaj ta wielka wspólnota wypowiada wielkie słowa w obronie życia, w obronie godności życia i chce się podzielić tym nie tylko z Warszawą, nie tylko z Polską, ale z całym światem - podkreślał duchowny.

Z placu Zamkowego uczestnicy marszu przeszli przed bazylikę Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Mieli ze sobą transparenty z z hasłami: "Zarodek to dziecko", "Pozwól żyć Muminkom", "Dziecko to dobra inwestycja życia", "Żyjesz, pozwól innym żyć", "Każde poczęte dziecko ma prawo do życia", "Dziecko spaja małżeństwo".

Nazwa Marszu nawiązuje do Dnia Świętości Życia, obchodzonego 25 marca - w Święto Zwiastowania Pańskiego. Kościół w Polsce ustanowił taki dzień w odpowiedzi na apel Jana Pawła II zawarty w encyklice Evangelium Vitae z 1995 r, ogłoszonej właśnie 25 marca.

Marsz Świętości Życia fot. Radek Pietruszka / PAP
Marsz Świętości Życia przeszedł Krakowskim Przedmieściem fot. Adam Guz / PAP

















PAP/kk