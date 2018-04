Marsz, modlitwy, odsłonięcie pomnika

Informacje



Od godziny 8 do 21.15 odbywać się będą w Warszawie uroczystości z okazji 8. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. O 15.30 planowane jest odsłonięcie pomnika ofiar na placu Piłsudskiego, a przed 21 ostatni - jak zapowiada Prawo i Sprawiedliwość - marsz i przemówienie Jarosława Kaczyńskiego przed Pałacem Prezydenckim.





Obchody państwowe

Zdecydowana większość wtorkowych obchodów będzie miała charakter państwowy. Uroczystości organizuje jednak również stołeczny ratusz. Rozpoczną sięgdzie znajduje się pomnik wszystkich ofiar oraz 28 mogił osób, które zginęły w katastrofie.Zostaną odczytane nazwiska wszystkich ofiar i odmówiona wspólna modlitwa. Zaplanowano też złożenie kwiatów i zniczy przez delegacje państwowe, samorządowe i rodziny.w godzinę katastrofy, zostanie odegrany utwór "Cisza".

Organizatorem państwowych obchodów rocznicy katastrofy jest wicepremier prof. Piotr Gliński. Rozpoczną się o godzinie 8 mszą świętą w intencji ofiar katastrofy w kościele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu.

Stąd zebrani przejdą przed Pałac Prezydencki, gdzie o 8.41 odbędzie się Apel Pamięci.

Kolejnym puntem obchodów jest blok filmowy, który odbędzie się na placu Piłsudskiego od 9 do 12.

O godzinie 12.15 odbędzie się wspólna modlitwa Regina Coeli, a od 12.15 do 15 - kolejna część bloku filmowego. Po nim, o 15 zaplanowano kolejną modlitwę (Koronkę do Miłosierdzia Bożego). Wszystkie te wydarzenia będą się odbywać na placu Piłsudskiego.

Odsłonięcie pomnika

O godzinie 15.30 zostanie odsłonięty Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Pomnik umiejscowiony jest na obszarze zielonym między placem Piłsudskiego a Królewską.



Według szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacka Sasina pomnik odsłonią rodziny ofiar. Podczas uroczystości w ich imieniu przemówienie wygłosi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Sasin poinformował, że na pomniku są alfabetycznie wypisane nazwiska wszystkich ofiar i nikt nie jest na nim wyróżniony.

Pomnik ofiar czeka na odsłonięcie fot. Adam Guz / PAP



Następnie o godzinie 16 przed budynkiem Garnizonu Warszawa, naprzeciwko placu Piłsudskiego, zostanie odsłonięty kamień w miejscu gdzie ma stanąć pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Podczas uroczystości zaplanowano wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego oraz prezydenta Andrzeja Dudy. Sam pomnik ma zostać odsłonięty jesienią.

Po odsłonięciu kamienia - od 16.30 do 17 zebrani wrócą na plac Piłsudskiego, gdzie będzie odbywał się koncert.

Marsz pamięci

Ostatnia część uroczystości odbędzie się wieczorem - o 19 w bazylice św. Jana Chrzciciela przy Świętojańskiej odbędzie się msza święta w intencji ofiar katastrofy. Po niej z placu Zamkowego ruszy marsz pamięci - przed Pałac Prezydencki. Organizatorzy przewidują, że zebrani dojdą tam około 20.15. Przed pałacem przemówienie wygłosi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Politycy partii zapowiadają, że będzie to ostatni marsz smoleński w takiej formule.



Zakończenie uroczystości rocznicowych zaplanowano na placu Piłsudskiego o 21.15.

Zgromadzenia prywatne

Oprócz oficjalnych uroczystości państwowych w Warszawie odbędą się także zgromadzenia zwołane przez osoby prywatne. Zaplanowano pięć takich zgromadzeń. Pierwsze: od 16.30 do północy, przy Krakowskim Przedmieściu, skrzyżowaniu z Królewską i na placu przed kościołem wizytek. Drugie zgromadzenie zaplanowano od 14.30 do północy w Ogrodzie Saskim (przy fontannie). Trzecie - również od 14.30 do północy na ulicy Trębackiej (na odcinku ulic: Moliera - Krakowskie Przedmieście).

Czwarte zgromadzenie ma odbyć się w godzinach 17.30 - 21 ponownie w Ogrodzie Saskim i ostatnie od godziny 18 do północy na skrzyżowaniu Krakowskiego Przedmieścia i Królewskiej.

Mapa zgromadzeń na 10 kwietnia fot. UM Warszawa

Policja przygotowana

Stołeczna policja informuje, że jest gotowa do zabezpieczenia wszystkich zgromadzeń, które tego dnia będą się odbywały na ulicach Warszawy.

- Dla nas najważniejsze jest nie to, jak się dana impreza nazywa, nie to, kto bierze w niej udział, ale przede wszystkim to, żeby zapewnić bezpieczeństwo zarówno uczestnikom danego zgromadzenia, jak i wszystkim osobom postronnym - mówi Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji.

Marczak podkreśla też, że policja rozpatruje różne warianty, tak aby na każdy z nich być przygotowanym. Jednocześnie zaznacza, że ze względów bezpieczeństwa policja nie podaje informacji o liczbie funkcjonariuszy, którzy tego dnia będą skierowani do zabezpieczenia zgromadzeń. Dodaje jednak, że stołeczna policja będzie korzystać z "własnego doświadczenia, ale będzie także wspierana przez policjantów z kraju".

Mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na szereg utrudnień komunikacyjnych. Część ulic będzie zamknięta albo wygrodzona barierami. Autobusy będą kierowane na objazdy >> CZYTAJ WIĘCEJ O UTRUDNIENIACH

1/3 Ograniczenia w ruchu i parkowaniu 10 kwietnia fot. UM Warszawa 2/3 Ograniczenia w ruchu pieszych fot. UM Warszawa 3/3 Ograniczenia wokół placu Piłsudskiego fot. UM Warszawa





10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku w katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

