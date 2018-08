Marek M., znany handlarz roszczeniami i właściciel kamienic, zatrzymany

Informacje

Marek M. zatrzymany fot. Marcin Obara/PAP

Marek M., znany z przejmowania kamienic w ramach dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, został zatrzymany na polecenie prokuratury, podała PAP. Informacje potwierdziła nam Prokuratura Krajowa.

- Marek M. został zatrzymany do postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu. Ma to związek z nieprawidłowościami przy warszawskie reprywatyzacji – powiedziała tvnwarszawa.pl Ewa Romankiewicz z działu prasowego Prokuratury Krajowej.

20 przejętych kamienic

W rozmowie z PAP prokurator regionalny we Wrocławiu Piotr Kowalczyk potwierdził, że zatrzymano Marka M. Jak dodał, mężczyzna został zatrzymany w śledztwie dotyczącym warszawskiej reprywatyzacji, a czynności z jego udziałem będą prowadzone w środę.Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi postępowania dotyczące znacznej części spraw dotyczących nieprawidłowości podczas reprywatyzacji w stolicy.

Marek M. to najbardziej znany kupiec roszczeń do nieruchomości warszawskich, objętych tzw. dekretem Bieruta. Jego nazwisko pojawia się przy ponad 80 nieruchomościach związanych z reprywatyzacją. To on spisał 51 roszczeń, schował je w jednej teczce zatytułowanej "Moje grunty warszawskie" i zaniósł do warszawskiego ratusza.

Organizacje, które bronią lokatorów, nazywają go "kamienicznikiem". M. swoją działalność zawsze nazywał "przywracaniem prawa". Dba o to, żeby być praktycznie niewidzialnym.

Nazwisko Marka M. pojawia się przy ponad 20 zreprywatyzowanych kamienicach, tych o które jeszcze walczy, może być ponad 60. Przez Wolę, Ochotę, po praską stronę miasta i najdroższe ulice: Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Mokotowską, Hożą czy Wspólną.

Marek M. jako pełnomocnik właścicieli, przejął też kamienicę przy Nabielaka 8. Pod jego naciskiem wyprowadzili się niemal wszyscy. Została Jolanta Brzeska - działaczka społeczna, która walczyła o prawa lokatorów, między innymi wysiedlanych ze zreprywatyzowanych kamienic. W marcu 2011 roku jej spalone zwłoki znaleziono w Lesie Kabackim. Śledztwo w tej sprawie zostało wznowione w ubiegłym roku. Okoliczności śmierci Jolanty Brzeskiej do dziś pozostają niewyjaśnione.

Marek M. na komisji

W kwietniu komisja Patryka Jakiego badała zwrot kamienicy przy Dahlbergha 5 na Woli. Część budynku odzyskał właśnie Marek M., który przyszedł na posiedzenie. "Ze względów zdrowotnych" nie był na sali podczas przesłuchania świadków, ale sam złożył na koniec zeznania.

"Od 2009 roku nie jestem właścicielem kamienicy"TVN24



Wcześniej Marek M. na komisji weryfikacyjnej albo nie stawiał się wcale (jak w przypadku Hożej 25a), albo nie chciał odpowiadać na pytania (tak jak w sprawie Nabielaka 9).

Komisja weryfikacyjna uchyliła w grudniu ubiegłego roku decyzję reprywatyzacyjną kamienicy przy Nabielaka 9, gdzie mieszkała Jolanta Brzeska. Znanemu handlarzowi roszczeń Markowi M. nakazano zapłacić 2,9 miliona złotych odszkodowania.





PAP/ran//ec