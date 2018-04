Informacje

Bogdanow bohaterem Arki Adam Warżawa / PAP

Niespodzianka w Gdyni. Arka ograła pogrążoną w kryzysie Legię 1:0. Mistrz Polski przegrał dziesiąty mecz w sezonie.



W Legii niepokój i na boisku, i poza nim. W poprzedniej kolejce mistrzowie Polski dali się ograć u siebie Wiśle Kraków. Kilka dni później trener Romeo Jozak zesłał do rezerw Michała Kucharczyka. Rzekomo za wynoszenie informacji z szatni.

Marazm gości

W sobotę problemy zespołu były aż nadto widoczne. To Arka w pierwszej połowie dominowała, częściej atakowała. I strzeliła gola po rzucie wolnym w 34. minucie. Andrij Bogdanow uderzył z dystansu, piłka prześlizgnęła się pod murem gości i wpadła do bramki zaskoczonego Arkadiusza Malarza.



Legia nie odpowiedziała. Goście do przerwy nie oddali celnego strzału. Ale na drugą połowę warszawianie wrócili odmienieni. Rzucili się na Arkę, która musiała się wycofać. Brakowało jednak konkretów, więc ponownie inicjatywę przejęli gospodarze i dotrwali do końca.



W ten sposób Legia poniosła dziesiątą porażkę w sezonie, która oddala ją od obrony tytułu. Jeśli Jagiellonia poradzi sobie w poniedziałek z Zagłębiem, przewaga białostoczan urośnie do sześciu punktów. Z kolei Arka wskoczyła na ósme miejsce w tabeli.



Arka Gdynia - Legia Warszawa 1:0 (1:0)

Bramka: Bogdanow (34.)

Arka: Steinbors - Zbozień, Helstrup (65. Sołdecki), Marcjanik, Marciniak - Szwoch, Nalepa, Bogdanow, Piesio - Jankowski (82. Zarandia), Siemaszko (69. Esqueda).

Legia: Malarz - Vesovic, Pazdan, Remy, Jędrzejczyk - Cafu (46. Hlousek), Antolic, Philipps - Pasquato (73. Szymański), Hamalainen, Radovic (35. da Silva).

Lechia znów bez punktów fot. Piotr Polak / PAP

Lechia na dnie

W innym sobotnim meczu Korona przerwała passę czterech spotkań bez zwycięstwa. Kielczanie pokonali na własnym stadionie Lechię 1:0 po golu Gorana Cvijanovicia. Wygrana mogła być okazalsza, ale zdobywca pierwszej bramki nie wykorzystał rzutu karnego w pierwszej połowie.



To była już 13. ligowa porażka gdańszczan, którzy wylądowali w strefie spadkowej.



Korona Kielce – Lechia Gdańsk 1:0 (1:0)

Bramka: Cvijanovic (18.)

Korona: Alomerovic – Rymaniak, Dejmek, Kovacevic, Kallaste – Cebula (67. Kiełb), Petrak, Żubrowski, Cvijanovic (76. Janjic), Gardawski (56. Kosakiewicz) - Kaczarawa.

Lechia: Kuciak - Nunes, Nalepa, Vitoria, Wawrzyniak – Paixao, Lipski, Łukasik, Borysiuk (74. Sławczew), Mladenovic (46. Peszko) – Kuświk (55. Haraslin).

>> CZYTAJ TAKŻE NA SPORT.TVN24.PL <<

kz/pm