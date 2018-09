Maratończycy na ulicach. Utrudnienia i objazdy

Informacje

Start biegu Start biegu Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Ruszył maraton Ruszył maraton Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Start biegu Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

10.10 Jak podaje Zarząd Transportu Miejskiego, wyłączony zostaje ruch tramwajów na Ratuszowej.



Linie 6, 7, 9, 13, 15, 18, 22, 24, 25 i 28 kursują na trasach zmienionych.



10.08 - Czoło biegu jest na Powiślu, pojedyncze osoby jeszcze na moście Gdańskim - relacjonuje Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.



9.50 Czołówka minęła już 15. kilometr trasy.

9.47 - W centrum część ulic jest wyłączonych. Policjanci pilnują, aby kierowcy nie wjeżdżali na trasę biegu. Ruch na ulicach jest niewielki.







Utrudnienia na Świętokrzyskiejfot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Zablokowany ruch w Alejach Jerozolimskichfot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl



9.20 - Wzdłuż trasy biegu ustawiono barierki, nad bezpieczeństwem czuwają policjanci - relacjonuje Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

Służby na trasie biegu fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

9.00 Maratończycy wystartowali. Bieg ruszył z ulicy Konwiktorskiej.





Początek biegufot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl



8.40 Z powodu konieczności wyłączenia ruchu tramwajowego w ciągu w Al. Jerozolimskich i mostu Poniatowskiego, na objazdy kierowane są linie 6, 7, 9, 15, 18, 22, 24 i 25 - podaje Zarząd Transportu Miejskiego.



8:15 Linie tramwajowe 6, 15 i 18 kierowane są na trasy objazdowe z pominięciem ulic Andersa, Mickiewicza i Międzyparkowej.

6

METRO MŁOCINY – … - Słowackiego – Popiełuszki – al. Jana Pawła II – Słomińskiego - most Gdański - … - GOCŁAWEK

15

P+R AL.KRAKOWSKA - ... –Andersa – Stawki – al. Jana Pawła II – Popiełuszki – Słowackiego – METRO MARYMONT

18

PKP SŁUŻEWIEC - ... – pl. Bankowy – Trasa W-Z – Targowa – 11 Listopada – BRÓDNOWSKA 02 (przystanek dla wysiadających) – 11 Listopada – rondo Żaba - tor odstawczy – postój techniczny (pomiędzy ul. Starzyńskiego i ul. 11 Listopada),POWRÓT: tor odstawczy – 11 Listopada – BRÓDNOWSKA 01 (przystanek dla wsiadających) – 11 Listopada – Targowa – Trasa W-Z – pl. Bankowy - … - PKP SŁUŻEWIEC

Trasa biegu

Maratończycy pobiegną następującymi ulicami:(jezdnia północna),(jezdnia wschodnia od generała Zajączka),(zamknięcie planowane około 8.25), dalej(jezdnia południowa),(jezdnia zachodnia),- ponownie do

Następnie z Konwiktorskiej - Bonifraterską, Międzyparkową, Słomińskiego (jezdnia południowa), Starzyńskiego (jezdnia południowa), mostem Gdańskim (jezdnia południowa; zamknięcie planowane o 8.40). Dalej - Wybrzeżem Helskim i aleją główną Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.

Z zoo sportowcy pobiegną ulicami: Ratuszowa, Wybrzeże Helskie, Wybrzeże Szczecińskie, most Świętokrzyski (jezdnia północna), Zajęcza, Topiel, Herberta, Rozbrat (zamknięcie o 9.06), Górnośląska, Hoene-Wrońskiego i aleją Hopfera wbiegną do Łazienek Królewskich. Z Łazienek wbiegną w Gagarina (bieg jezdnią północną, z zachowaniem przejezdności w dwóch kierunkach na jednym pasie), Belwederską, Alejami Ujazdowskimi (jezdnia wschodnia od placu Na Rozdrożu; zamknięcie o 9.09) dobiegną do placu Trzech Krzyży (jezdnia wschodnia).

Z placu Trzech Krzyży ruszą Nowym Światem przez rondo de Gaulle’a do Krakowskiego Przedmieścia. Potem skręcą w Miodową, przez plac Krasińskich, Bonifraterską, Muranowską (jezdnia północna), generała Andersa, Mickiewicza (jezdnia wschodnia od gen. Zajączka) - przez plac Wilsona do Rudzkiej, Lektykarskiej, Podleśnej, Gwiaździstej do Wybrzeża Gdyńskiego (jezdnia zachodnia).

Dalej uczestnicy pobiegną: Krajewskiego, Zakroczymską, Konwiktorską, Bonifraterską, Międzyparkową, Słomińskiego (jezdnia południowa), przez most Gdański (jezdnia południowa), Starzyńskiego (jezdnia południowa), Namysłowską, Ratuszową do Wybrzeża Helskiego i Szczecińskiego. Potem przebiegną przez Okrzei, Jagiellońską, Zamoyskiego, Sokolą, Wybrzeże Szczecińskie (jezdnia wschodnia) do mostu Świętokrzyskiego (jezdnia północna; zamknięcie planowane o 8.50).

Z mostu wbiegną w Zajęczą, Dobrą (zamknięcie o 10.27), Karową, Wybrzeże Kościuszkowskie (jezdnia zachodnia) i Wybrzeże Gdańskie (jezdnia zachodnia).

Meta biegu zlokalizowana będzie na wysokości Multimedialnego Parku Fontann.

Z uwagi na organizację maratonu do niedzieli (30 września) do 20.30 zamknięta dla ruchu będzie zachodnia jezdnia Wisłostrady, na odcinku od Krasińskiego do Grodzkiej. Również od soboty, od godziny 20 do niedzieli, do 15.30 zamknięta dla ruchu będzie Konwiktorska.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Weekendowe zmiany dotyczą również linii autobusowych: 102, 105, 107, 108, 111, 114, 116, 117, 118, 121, 122, 125, 127, 135, 146, 147, 157, 158, 159, 162, 166, 169, 170, 171, 176, 178, 180, 181, 185, 195, 197, 202, 205, 212, 222, 227, 409, 500, 503, 507, 509, 517, 518, 521 oraz linii tramwajowych: 6, 7, 9, 13, 15, 18, 22, 24, 25 oraz 28.

W celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej rejonu pl. Hallera uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z70, która pojedzie trasą: pl. Hallera 07 (przystanek dla wsiadających) – pl. Hallera – Jagiellońska – rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – pl. Hallera – pl. Hallera 08 (przystanek dla wysiadających) – pl. Hallera 07.

Uruchomiony zostanie też przystanek tymczasowy: rondo Starzyńskiego 52, zlokalizowany przy ul. Jagiellońskiej, na chodniku przy jezdni bocznej po skręcie z ul. Starzyńskiego w ul. Jagiellońską, w kierunku Żerania FSO, który obowiązywał będzie dla linii 509 jako stały.

Trasa 40. PZU Maratonu Warszawskiego fot. Fundacja Maraton Warszawski

Dodatkowe biegi

Dystans maratoński to nie wszystko. Głównemu biegowi będzie towarzyszył bieg na pięć kilometrów - T-Mobile Bieg na Piątkę, którego ambasadorem został Robert Korzeniowski. Uczestnicy wystartują o godzinie 9.30 z Konwiktorskiej. Dalej przebiegną: Muranowską, generała Andersa, Mickiewicza, placem Wilsona, Krasińskiego i dalej Wisłostradą do mety na wysokości Sanguszki.

Organizatorzy spodziewają się, że w 40. PZU Maratonie Warszawskim wystartuje około ośmiu tysięcy osób, a dodatkowe cztery tysiące weźmie udział w biegach towarzyszących. W tym roku organizatorzy zrezygnowali z kontraktowania zawodników, nie będzie też narzucających tempo pacemakerów.

Na liście startowej (kobiet i mężczyzn) jest 36 nazwisk osób, które mają na koncie zwycięstwo w biegu na dystansie maratonu.

ran,PAP/mś