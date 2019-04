Maratończycy na trasie. Tramwaje wróciły na most Poniatowskiego

Informacje



O godzinie 9 kilka tysięcy biegaczy wyruszyło na trasę Orlen Warsaw Marathon. Przed nimi 42 kilometry walki, a przed kierowcami i pasażerami komunikacji kilka godzin utrudnień. Relacjonujemy je na tvnwarszawa.pl.

10.30 Czołowa trójka zawodników jest już na ulicy Czerniakowskiej. - Jeden pas jezdni w kierunku Wilanowa jest wyłączony. Ruch odbywa się dwoma pasami - przekazuje reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.

10.05 ZTM informuje, że otwarty dla komunikacji zostaje odcinek: al. Poniatowskiego – al. Waszyngtona – Kinowa – Zbaraska i Międzyborska.

Linie autobusowe: 102, 105, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 127, 128, 130, 131, 138, 141, 146, 147, 159, 162, 166, 167, 168, 171, 172, 175, 178, 180, 185, 187, 195, 202, 213, 218, 219, 222, 227, 501, 503, 507, 509, 518, 519 i 522 nadal kursują na objazdach.

Linie 135, 158, 517 i 521 wracają na trasy podstawowe.

10.04 Na mecie są już zwycięzcy towarzyszącego maratonowi biegu na 10 kilometrów. Cały czas docierają kolejni biegacze.

9.55 Zablokowany jest zjazd z mostu Łazienkowskiego na Wybrzeże Szczecińskie i Wał Miedzeszyński. - Wielu kierowców próbuje dyskutować z policjantami, zatrzymując się na trasie i blokując ruch - przekazuje nasz reporter. Jak dodaje, policja przekazała mu, że za chwilę będą ściągane barierki blokujące most Poniatowskiego i ruch zostanie tam przywrócony.

9.52 Jak informuje Węgrzynowicz, biegacze są już na ulicach Gocławia i Saskiej Kępy.



9.49 - Tramwaje wracają na swoje trasy w ciągu Alej Jerozolimskich, alei Waszyngtona i alei Zielenieckiej - informuje reporter tvnwarszawa.pl.



9.48 Najszybsi zawodnicy są już na moście Świętokrzyskim.

9.47 Jak informuje nas komisarz Ewa Szymańska-Sitkiewicz z sekcji prasowej policji, maraton przebiega spokojnie. - Policja zabezpiecza teren przyległy do imprezy - dodaje.

9.30 Jak przypomina ZTM, dla autobusów na trasach objazdowych pierwszy przystanek obowiązuje jako stały, zaś na pozostałych zatrzymują się "na żądanie". Dodatkowo stałymi przystankami są Muranów 01 i Pl. Na Rozdrożu 08.

9.00 Ruszyli!

1/5 Czołowa trójka na ulicy Czerniakowskiej fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 2/5 Biegacze na trasie fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 3/5 Maratończycy ruszyli fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 4/5 Maratończycy ruszyli fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 5/5 Maratończycy ruszyli fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl











8.57 Biegacze już na starcie, ostatnie podskoki i krótkie rozmowy przed startem.

8.40 Aleja Stanów Zjednoczonych i Trasa Łazienkowska są jeszcze przejezdne. Jak zaznacza nasz reporter, nie można jednak zjeżdżać w ulice Saskiej Kępy i Wybrzeże Szczecińskie. - Możliwe jest zawracanie z wykorzystaniem wjazdów i zjazdów na Trasie Łazienkowskiej przy Wisłostradzie - mówi Węgrzynowicz.

I dodaje: - Na wszystkich miejscach, gdzie policjanci blokują miejsca do wjazdu na trasę biegu, zatrzymują się kierowcy, którzy mają wątpliwości co do tego, jak dojadą. Na szczęście, ruch jest jeszcze bardzo mały.

8.30 ZTM: "Zamknięta dla komunikacji zostaje trasa biegu: Al. Ujazdowskie – al. Szucha – pl. Unii Lubelskiej – Puławska (jezdnia wsch.) – Idzikowskiego – Sobieskiego (jezdnia wsch.) – Belwederska (jezdnia wsch.) – Gagarina (jezdnia płn.)". Na objazdy skierowano linie:

102, 105, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 127, 128, 130, 131, 135, 138, 141, 146, 147, 158, 162, 166, 167, 168, 171, 172, 175, 178, 180, 185, 187, 195, 202, 213, 218, 219, 222, 227, 501, 503, 504, 507, 509, 517, 518, 519, 521, i 522.

8.30 Na most Poniatowskiego nie wjadą także kierowcy. - Zamknięty jest wjazd na most Poniatowskiego w kierunku Pragi od strony Wisłostrady. Z ruchu została wyłączona również aleja Waszyngtona - mówi Węgrzynowicz.

1/6 Policja blokuje zjazd z mostu Łazienkowskiego fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 2/6 Zablokowany zjazd z mostu Łazienkowskiego fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 3/6 Aleja Waszyngtona przy Międzynarodowej fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 4/6 Policja blokuje wjazd na trasę biegu fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 5/6 Zablokowany wjazd na most Poniatowskiego fot. tvnwarszawa.pl 6/6 Wał Miedzeszyński zamknięty fot. tvnwarszawa.pl











8.20 Nie da się przejechać tramwajem przez most Poniatowskiego. "Zamknięte dla ruchu tramwajowego Al. Jerozolimskie, most Poniatowskiego, al. Poniatowskiego i al. Waszyngtona" - podaje ZTM. Na trasy objazdowe skierowano linie numer: 7, 9, 22, 24 i 25.

8.15 Jeszcze przed startem maratończyków rozpoczęły się pierwsze poważne utrudnienia. - Wał Miedzeszyński w stronę centrum został zamknięty. Już przy Trasie Siekierkowskiej policjanci kierują na most, nie da się dojechać do ulicy gen. Fieldorfa "Nila" - relacjonuje Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl.







Do udziału w biegu zgłosiło się ponad pięć tysięcy osób. Tegoroczna 42-kilometrowa trasa różni się od tej z poprzedniej edycji i przebiega głównie przez Pragę Południe, Mokotów i Śródmieście (w małej części również przez Żoliborz). PISZEMY O NIEJ SZCZEGÓŁOWO TUTAJ

Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z ogromnymi utrudnieniami. Najdłużej będą się utrzymywać w rejonie Stadionu Narodowego. W godzinach 6.30-16.00 zamknięte będą obie jezdnie Wybrzeża Szczecińskiego, na odcinku od mostu Świętokrzyskiego do mostu Poniatowskiego. To w tym miejscu zlokalizowano będzie start biegu. Jak deklarują organizatorzy, utrudnienia mają potrwać maksymalnie do godziny 16. Limit czasu dla zawodników to 5 godzin i 30 minut od strzału startera.

Trasa Orlen Warsaw Marathon fot. Urząd Miasta

mp/b