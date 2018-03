Manifa przejdzie przez centrum. Będą utrudnienia i objazdy

Informacje

Trasa przemarszu fot. targeo.pl

Po południu przez centrum stolicy przejdzie Manifa. Warszawiacy muszą się przygotować na utrudnienia i objazdy komunikacji miejskiej.



Przemarsz ma rozpocząć się około godziny 14 na placu Defilad - tam będą zbierali się uczestnicy protestu. Dalej przejdą ulicami: Marszałkowska - Aleje Jerozolimskie - Nowy Świat – Świętokrzyska –Marszałkowska (na pl. Defilad).

"Aborcja nie policja"

Kierowcy muszą spodziewać się utrudnień na trasie przemarszu. Z kolei Zarząd Transportu Miejskiego podaje, że komunikacja miejska będzie kierowana na trasy objazdowe. Będzie to dotyczyć tramwajowych linii:. A także autobusowych:

XIX warszawska Manifa przejdzie pod hasłem: Aborcja nie policja. Pomoc wzajemna, nie przemoc systemowa.

Dlaczego akurat takie hasło?

Organizatorki z Porozumienia Kobiet 8 Marca przypominają, że w tym roku mija 25 lat od wprowadzenia zakazu aborcji. "Przed transformacją ustrojową mogłyśmy przerywać ciąże legalnie i bezpiecznie. W 1993 roku odebrano nam to prawo, a obowiązująca od tamtej pory ustawa do dziś nazywana jest "kompromisem". Nasz głośny sprzeciw został wtedy z premedytacją zignorowany. Przez te wszystkie lata, które upłynęły od wprowadzenia zakazu, my nadal przerywamy ciąże. Potrafimy się wspierać i pomagać sobie w organizacji zabiegów w prywatnych gabinetach, zbieramy na nie pieniądze, zamawiamy leki na wywołanie poronienia. Wszystko w atmosferze lęku, że ktoś nas przyłapie" - piszą w informacji wysłanej do mediów.



I dodają, że ich zdaniem policja to symbol, narzędzie władzy i przemocy systemowej. "Na polecenie polityczek i polityków, powołując się na ustawy i kodeksy, brutalnie policja nas zatrzymuje, kiedy protestujemy, zagląda nam w majtki, szukając wyimaginowanych żyletek (jak podczas zatrzymań po demonstracji w Lasach Państwowych), a jednocześnie chroni marsze faszystów. Chroni ludzi władzy, których powinnością jest służyć nam, a nie nas terroryzować" – przekonują dalej.

"Mamy dość traktowania nas tak, jak byśmy były własnością państwa, kościoła, mężów, partnerów, pracodawców, nawet zarodków i płodów. Chcemy wreszcie móc decydować same o sobie" - napisały także.

