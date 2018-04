"Mamy dość!". Protest nauczycieli przed ministerstwem

Informacje

Protest w alei Szucha Protest w alei Szucha Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Głos mieszkańców Głos mieszkańców TVN24

Protest w alei Szucha Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Protestujący zebrali się na ulicy i chodniku. Zgromadzeni mają z sobą flagi państwowe, flagi związkowe i transparenty, na których można przeczytać: "Chcemy pracować i żyć godnie", "Reforma Zalewskiej=chaos i nierówność", "Za pracę - godna płaca", "Mamy dość!".

Utrudnienia w ruchu

Informacje 402 nauczycieli zniknęło ze szkolnictwa "Aż 402 nauczycieli i 111 pracowników administracji zniknęło z publicznego szkolnictwa po reformie likwidującej gimnazja" - informują... WIĘCEJ »

Jak relacjonuje Mateusz Szmelter, reporter tvnwarszawa.pl, nieprzejezdna jest aleja Szucha.

Z kolei Zarząd Transportu Miejskiego podaje, że autobusy linii 222 kierowane są na poniższą trasę objazdową:



SPARTAŃSKA - ... - Puławska - Marszałkowska (powrót: Waryńskiego) - Piękna - Al. Ujazdowskie - ... - KONWIKTORSKA.

"Mamy dość!"

Manifestacja odbywa się pod hasłem "Mamy dość!". Związek Nauczycielstwa Polskiego chce podwyżek płac nauczycieli o tysiąc złotych i odwołania minister edukacji Anny Zalewskiej.

Jak mówił prezes ZNP na konferencji prasowej przed protestem, manifestacja jest "w jakiejś mierze odpowiedzią na pytanie, jak funkcjonuje polska oświata pod rządami Anny Zalewskiej". - Nie ulega wątpliwości, że to, co dzieje się od momentu objęcia rządów przez panią minister Annę Zalewską jest pasmem ustawicznych porażek, niepowodzeń i reagowania na to wszystko przez panią minister w sposób taki, który powoduje jeszcze większy chaos, jeszcze większe zamieszanie, jeszcze większą niepewność i jeszcze większy bałagan - powiedział.

Minister, odnosząc się w czwartek do zapowiedzi protestu, powiedziała, że każdy ma prawo demonstrować, jednak - jej zdaniem - "protest (jest) oparty na nieprawdziwych przesłankach, m.in. na tym, że nie zostały wypłacone podwyżki dla nauczycieli".

- Jeszcze raz powtórzę, rozporządzenie zostało podpisane na czas, od 1 kwietnia podwyżki obowiązują. Jest czas dla samorządowców, którzy być może się z tym spóźnili (...). To dopiero początek podwyżek. W styczniu 2019 r. następna podwyżka i w styczniu 2020 r. kolejna. To da podnoszoną przez związek kwotę 1 tys. zł - powiedziała Zalewska. Przypominała, że za trzy lata będzie można otrzymać co miesiąc dodatkowe 500 zł za uzyskanie oceny wyróżniającej.

ran,PAP