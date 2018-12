Informacje

Okno życia na Hożej Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl



Mówią, że są jak strażacy. Dyżurują całą dobę, a kiedy rozbrzmiewa alarm, zrywają się z łóżek na równe nogi, zakładają habity i biegną jak do pożaru.

Było po godzinie 21. Siostra Barbara Król już spała, gdy zadzwonił telefon. Na wyświetlaczu zobaczyła: okno życia. Buty i habit leżały na wyciągnięcie ręki. Sygnał dostały jeszcze trzy inne franciszkanki. Wszystkie spotkały się przy małych drzwiach. Takich jak do sejfu, tylko że bez szyfrów.

Jest!

Siostra Barbara: - Myślałyśmy, że to lalka. A tu nie, piękne dziecko, chłopiec! Pamięta, jak był ubrany. Miał na sobie śpioszki w paseczki. Były za duże na tyle, że zakonnice myślały, że nie ma nóżek. Obok dziecka leżała wyprawka i torba z kosmetykami.

Jedna zakonnica - w malutkim pokoiku, w którym stoi tylko łóżeczko ze specjalną matą ogrzewającą - sprawdzała, czy maluch nie ma żadnych obrażeń. Druga dzwoniła na pogotowie i na policję:

Siostra: W oknie życia znalazłyśmy dziecko.

Dyspozytor: Proszę podać personalia.

Siostra: To dziecko z okna życia, nie ma przy nim żadnych dokumentów.

Dyspozytor: To będzie NN.

Siostry nazwały go Zygmuś. Trafił do nich na dwa dni przed Wigilią Bożego Narodzenia. Było to 10 lat temu, a wspomnienie wciąż jest żywe. Imię dały na cześć Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa metropolity warszawskiego w latach 1862-1883.

Potem byli: Marysia na cześć Matki Boskiej, Franio – od franciszkanek, a Matylda - po siostrze Getter. Byli też: Ewunia, Józio, Ania, Paulinka, Karolek, Pawełek, Piotruś, Stasio, Natalka, Marcelinka, Zosia, a w tym roku Kubuś.

W sumie 16 dzieci...

