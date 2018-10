Informacje

Konwencja Koalicji Obywatelskiej odbyła się po południu. Stawili się na niej przewodniczący Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywa Polska oraz gość specjalny: Jerzy Buzek, a także stołeczni samorządowcy, kandydaci na radnych i ubiegający się o fotel prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski.

>>>TAK RELACJONOWALIŚMY KONWENCJĘ<<<

"Wygramy batalię"

Podczas przemówienia Rafał Trzaskowski sporo czasu poświęcił partii rządzącej Polską. - Mimo manipulacji i kłamstw PiS, wygramy batalię w Warszawie, bo - jak mawiał Winston Churchill - latawiec lata najwyżej pod wiatr, a nie z wiatrem - mówił Trzaskowski.

Zwracając się do zgromadzonych na konwencji polityków i działaczy PO, Nowoczesnej oraz Inicjatywy Polska, kandydat pytał: "czy potrafimy się zmobilizować po to, żeby bronić Warszawy przed brunatnymi marszami ONR, czy potrafimy obronić Warszawę przeciwko politykom, którzy chcą kwestionować wagę szczepień naszych dzieci?". - Potrafimy, potrafimy - odpowiedzieli uczestnicy warszawskiego zjazdu.

- Ale najważniejsze pytanie jest takie, czy obronimy Warszawę przed politykami, którzy nagle przybierają maskę wrażliwych, miłych, nieideologicznych? Czy potrafimy obronić przed nimi Warszawę? - pytał Trzaskowski. Potrafimy - znów odpowiedzieli działacze Koalicji Obywatelskiej.

- Mam jeden apel do warszawiaków i warszawianek - idźcie, zagłosujcie. Wygramy, bo potrafimy - zapewnił kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Rafał Trzaskowski o walce Nagranie organizatora

Program dla dzielnic i miasta

Kandydat sporo czasu poświęcił swoim planom dla Warszawy. Trzaskowski mówił, że program Koalicji Obywatelskiej powstał po rozmowach z warszawiakami. Kandydat wymienił najważniejsze propozycje. Zapowiedział dokończenie II linii metra, budowę III, IV i rozpoczęcie prac przy V linii. Mówił także o budowie linii tramwajowych, obiecał więcej połączeń Szybkiej Kolei Miejskiej i skrzyżowań bezkolizyjnych, a także miejsca parkingowe.

- Zamierzamy pomagać rodzinie, jeżeli chodzi o tańsze mieszkania na wynajem, a przede wszystkim przez edukację. Wybudujemy 18 nowych szkół, 25 przedszkoli. Doprowadzimy do dopłacania do zajęć pozalekcyjnych - 100 złotych dla każdego ucznia miesięcznie, by wyrównywać różnice.

Zapowiedział też dodatkowe zajęcia dotyczące edukacji obywatelskiej, równościowej w związku z kontrowersjami wokół przestrzegania konstytucji. - Chcemy walczyć ze smogiem, żeby cały tabor był niskoemisyjny, chcemy dopłacać do wymiany "kopciuchów" (chodzi o piece opalane paliwem o najniższej jakości - red.) - zaznaczył Trzaskowski.

Mówił też o seniorach, z którymi się spotykał. Zapowiedział, że utrzyma to, co Warszawa robi dla seniorów. - Ale zrobimy więcej - stwierdził.

Obiecał też szczepienia

Chce stawiać na uniwersytety III wieku i stwierdził, że będzie więcej łóżek w ośrodkach dla seniorów. - Będziemy rozbudowywać centra aktywności dla seniorów, będziemy dbali o to, by stworzyć instytut geriatrii. Zorganizujemy też pilotażowy program budowania wind i zbudujemy specjalny dom dla powstańców. Jeden już mamy, ale zbudujemy drugi na Hrubieszowskiej - obiecał.

Kolejny priorytet Trzaskowskiego to zdrowie. – Zorganizujemy i obronimy in vitro. In vitro w Warszawie jest i będzie rozszerzane. W tej sprawie liczy się przede wszystkim wiarygodność, żeby nadal było rozbudowane, a nie, żeby ktoś próbował nam je zabrać. Będziemy się starali, żeby w każdej dzielnicy była przychodnia – mówił kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Obiecał też bezpłatne programy szczepień. Trzaskowski chce też budować w każdej dzielnicy centrum kultury. - Zbudujemy też centrum sportowe na Konwiktorskiej. Postawimy na nogi Skrę - zadeklarował.

Przypomniał, że ma również program dla każdej z dzielnic. Wspomniał między innymi o przykryciu Wisłostrady na wysokości Starego Miasta, utwardzaniu ulic i poprawianiu kanalizacji w Wawrze. Na Żoliborzu i Bielanach obiecał nowe domy kultury, na Targówku infrastrukturę szkolną. Mówił też, że chce połączyć Skrę z Polem Mokotowskim.

Program dla dzielnic materiały organizatora

"Jestem przygotowany na wszystko"

Odniósł się też do programu "Klasa" w TVN24. – Po takim programie jestem przygotowany na wszystko. Nic mnie tak nie zaskoczy jak dzieci. Tak inteligentne i rezolutne - przekonywał.

Przemawiali również liderzy partii i organizacji, które wchodzą w skład Koalicji Obywatelskiej.

Grzegorz Schetyna (przewodniczący PO) podkreślał, że Warszawa to miasto, w którym czuje się wolność. Podkreślił jednak, iż wielkość naszej stolicy tworzą także Polki i Polacy, którzy przyjechali do Warszawy z całego kraju. - Oni także są dumni z tego, że Warszawa na naszych oczach, w ciągu jednej dekady stała się piękną i przyjazną ludziom, piękną, europejską metropolią – mówił szef Platformy. Podziękował za to obecnej prezydent Warszawy Hannie Gronkiewicz-Waltz.

Samorządy będą warczeć, a jak trzeba, to i ugryzą, jeżeli ktoś wyciągnie rękę po prawa obywateli – powiedział lider PO Grzegorz Schetyna podczas niedzielnej konwencji Koalicji Obywatelskiej. Szef PO nazwał PiS "kastą milionerów, którzy przyjeżdżają do Warszawy załatwiać swe interesy".

Wypowiedź Grzegorza Schetyny Nagranie organizatora

"Marionetka w rękach prezesa"

Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer mówiła z kolei, że stolica jest miastem, z którego Polacy mogą być dumni. Przekonywała również, że kandydat Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki zmienia zdanie między innymi w sprawie szczepień czy finansowania in vitro. - Jaki, ponieważ jest politykiem PiS nie kłamie, mówi prawdę, tylko wtedy, kiedy się pomyli" - mówiła. - On nawet chce zaprzeczyć temu, że pochodzi z obozu PiS, ale i tak wszyscy wiedzą, że kupując Jakiego kupują marionetkę w rękach prezesa Kaczyńskiego - dodała.

Lubnauer podkreślała, że Trzaskowski i Rabiej (polityk Nowoczesnej, kandydat na wiceprezydenta Warszawy) mają konkretną wizję dot. edukacji, komunikacji, kultury, praw kobiet, zieleni miejskiej czy walki ze smogiem. - To znak, że myślimy o każdym warszawiaku - przekonywała.

Przemówienie Katarzyny Lubnauer materiały organizatora

A Barbara Nowacka, liderka stowarzyszenia Inicjatywa Polska mówiła, że Trzaskowski musi wygrać, aby "Warszawa pozostała Warszawą - wolną, otwartą i demokratyczną". Dodała, że program Koalicji Obywatelskiej w stolicy pokazuje, "jaka powinna być Polska - otwarta, europejska, szczęśliwa, mądra i przede wszystkim bardzo odpowiedzialna".

Nowacka podkreślała, że w wyborach samorządowych stawką jest przyszłość. - 21 października wybieramy kierunek rozwojowy Polski. Czy Polska będzie demokratycznym państwem prawa, czy autorytarnym państwem Jarosława? Nasza odpowiedź jest prosta - demokratyczne państwo prawa - mówiła.

Podczas konwencji przedstawiono również liderów Koalicji Obywatelskiej do Rady Warszawy.

"ObiecankiRafałaiHanki"

W niedzielę sztab Patryka Jakiego przedstawił z kolei stronę, która pokazuje obietnice dotyczące Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz sprzed lat i obietnice Trzaskowskiego składane w obecnej kampanii wyborczej.

- Pytanie do warszawiaków, którzy będą dokonywać wyboru nowego prezydenta miasta już niebawem jest takie: czy chcą kandydata, który jest z partii, która przez 12 lat nie potrafiła zrealizować swoich własnych obietnic i po 12 latach wystawiając już nowego kandydata obiecuje prawie dokładnie to samo - pytał szef sztabu Jakiego Oliwer Kubicki.

Dodał, że na stronie "ObiecankiRafałaiHanki" znajdują się przykłady takich w sprawach takich jak np. poprowadzenie linii tramwajowej na Białołękę czy Gocław, albo plany zagospodarowania przestrzennego lub budowy hali widowiskowo-sportowej obok Stadionu Narodowego.

ran/PAP/pm