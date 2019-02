Informacje

Ruszył proces rodziców Szymona fot. archiwum TVN (zdj. ilustracyjne)



W Sądzie Rejonowym Warszawa Praga-Południe ruszył proces Eryka Cz. i jego partnerki Eweliny N. Para oskarżona jest o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad kilkumiesięcznym synem. Dziecko miało liczne złamania kończyn.

25-letni Eryk Cz. i 21-letnia Ewelina N. są oskarżeni o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad ich dzieckiem między marcem a lipcem 2017 roku i spowodowanie poważnych obrażeń. Zarzut wobec Eryka Cz. obejmuje recydywę, bo mężczyzna odbywał wcześniej karę za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Para została doprowadzona na salę rozpraw z aresztu śledczego na Grochowie. Wolności pozbawiono ich dopiero w grudniu 2018 roku, gdy prokuratura dysponowała solidnym materiałem dowodowym, by przedstawić zarzuty rodzicom dwuletniego dziś Szymona.

W poniedziałek, podczas pierwszego dnia procesu przed Sądem Rejonowym Warszawa Praga-Południe obrońcy oskarżonych wnosili o wyłączenie jawności, bo ujawnienie okoliczności miałoby doprowadzić do zakłócenia spokoju publicznego i naruszenie dobrych obyczajów. Sędzia Małgorzata Matyńska oddaliła ten wiosek i proces w całości będzie toczył się jawnie.

"Dbałam o niego jak tylko mogłam"

Ewelina N. nie przyznała się do winy. - Od dziecka byłam wychowywana ze zwierzętami, nikomu nigdy nie zrobiłam krzywdy, a na pewno nie skrzywdziłabym własnego dziecka - wyjaśniła N.

Oskarżona zapewniała, że dziecko od urodzenia znajdowało się głównie pod jej opieką. Opisała, że było szczepione i było pod stałą opieką lekarską. - Dbałam o niego jak tylko mogłam. Gdy płakał przytulałam go, karmiłam. Nie zauważyłam niczego złego. Gdybym zauważyła, to bym zareagowała i by do tego nie doszło - zapewniała N. płacząc.

Kobieta przyznała, że z oskarżonym często się kłóciła. Przyczyną miał być m.in. fakt, że Eryk Cz. nie miał pracy. - To nie były żadne straszne awantury. Nie była wzywana policja - powiedziała. Eryk Cz. miał także wypierać się ojcostwa i "wściekać się", gdy dziecko płakało, ale oskarżona nie zauważyła, by konkubent zachowywał się agresywnie wobec dziecka. - Nie krzyczeliśmy na syna, nie stosowaliśmy kar cielesnych - zapewniła N.

Ewelina N. przyznała, że w początkowym etapie śledztwa o znęcanie się nad chłopcem pomawiała swoją matkę, z którą mieszkała w jednym gospodarstwie domowym. - Byłam pokłócona z mamą, chciałam wszystko zrzucić na nią. Dziś wiem, że nie byłaby tego zdolna - wyjaśniła.

"Nie przyznaję się do winy"

Partner oskarżonej podtrzymał przedstawioną w śledztwie wersję. - Nie przyznaję się do winy. Uważam, że Urszula S. (matka Eweliny N. - PAP) jest winna. Gdy syn zostawał pod jej opieką to często płakał. Urszula S. robiła awantury o to, że mieszkamy u nich z dzieckiem i że Ewelina przez to zawaliła szkołę - wyjaśnił.

Eryk Cz. powiedział, że chodził z partnerką i dzieckiem na badania. - Odwiedzała nas też położna. Wtedy nic nie wskazywało na to, że Szymonowi dzieje się krzywda - wyjaśnił. Przypomniał, że na początku lipca 2017 roku zaobserwowali, że dziecku spuchła noga. Para pojechała do szpitala dziecięcego przy ulicy Niekłańskiej w Warszawie. Chłopiec miał wtedy niespełna cztery miesiące. - Okazało się, że Szymon ma liczne złamania. Wcześniej nikt się tego nie domyślał, ani teść, ani nawet lekarze - powiedział.

Liczne złamania kości rąk, nóg, żeber

Prokuratorskie śledztwo zostało wszczęte po tym jak rodzice zgłosili się z Szymonem do szpitala przy Niekłańskiej. Zostali tam skierowani przez fizjoterapeutę, który podejrzewał u chłopca złamanie kości prawego uda. Podczas badań lekarz stwierdził u Szymona liczne złamania kości rąk, nóg oraz żeber, na różnym etapie gojenia. U Szymona stwierdzono także zaczerwienienie w okolicach oczu, siniaki na czole, w okolicy prawego kolana, na plecach i w okolicy śródbrzusza. Obrażenia mogły powstać w ciągu kilku dni od ich ujawnienia, do nawet kilku tygodni. Lekarze wykluczyli u Szymona Cz. wrodzoną łamliwość kości. Stwierdzili u chłopca zespół dziecka maltretowanego.

Według ustaleń prokuratury, rodzice zadawali dziecku ciosy pięściami, Szymon mógł być także uderzany "twardymi lub tępokrawędzistymi" przedmiotami oraz upuszczany na podłogę. Z materiału dowodowego wynika, że Ewelina N. i Eryk Cz. nie byli przygotowani do roli rodziców. - Konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem powodowała w nich zachowaniu nerwowość i fizyczne krzywdzenie dziecka - stwierdził prokurator w uzasadnieniu aktu oskarżenia.

W sprawie przesłuchano 36 świadków, w tym lekarzy Szymona Cz. Dziecko przebywa obecnie w pieczy zastępczej.

Kolejna rozprawa zaplanowana jest na czwartek 28 lutego.

