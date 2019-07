Informacje

Inicjatywa "Otwarty Jazdów" ogłosiła we wtorek konkurs na zagospodarowanie trzech domków fińskich na Jazdowie. Jednocześnie wystartowała też zbiórka społeczna, a część zebranych pieniędzy ma być przeznaczona na remonty domków.



- Zależy nam na inicjatywach, które budują wokół siebie społeczność. Chcemy tutaj różnorodnych działań organizacji, które zajmują się klimatem, kulturą, edukacją. Chcemy, żeby organizacje, które chciałyby tutaj w najbliższym czasie działać, stały się częścią partnerstwa Otwarty Jazdów i żebyśmy mogli wspólnie zdecydować o tym, do czego zaprosimy miasto później, po październiku - mówił Wojciech Matejko z Otwartego Jazdowa.

Informacje Rocznica "Finlandii w Warszawie". Co czeka klimatyczne osiedle? Ich historia w Warszawie rozpoczęła się w marcu 1945 roku, ale to w ostatnich latach toczył się bój o być albo nie być dla domków fińskich.... WIĘCEJ »

Z lokali mieszkalnych na usługowe

Dodał, że "nie musi być tak, że kolejny rok domki niszczeją".

Organizacja otwiera również zbiórkę społeczną. Mateusz Potempski z zarządu "Otwarty Jazdów" zapowiedział, że część zebranych pieniędzy zostanie przeznaczona na wyremontowanie domków. Dodał, że otrzymali zgodę na przekształcenie tych lokali mieszkalnych na usługowe. Mają 90 dni, żeby to wykonać.



- Od siedmiu lat staramy się chronić domki fińskie na osiedlu Jazdów. Przetrwaliśmy w tym czasie kilkadziesiąt zmian w składzie zarządu dzielnicy Śródmieście. To była dla nas trudna sytuacja, gdzie od początku, przy każdej zmianie, rozpoczynaliśmy naszą opowieść na temat Jazdowa, który powstał w 1945 roku - opowiadał mieszkaniec osiedla Andrzej Górz.

"Organizacje, którym naprawdę się chce"

Ogłoszenie wyników konkursu na zagospodarowanie trzech domków odbędzie się 22 lipca. Organizatorem konkursu jest "Otwarty Jazdów", a nie miasto stołeczne Warszawa. Postanowiono jednak zaprosić do komisji konkursowej również przedstawicieli dzielnicy Śródmieście, miejskie Centrum Komunikacji Społecznej oraz przedstawiciela Domu Kultury Śródmieście. Potempski stwierdził, że "propozycja nie wynika z tego, że tak chcieliśmy to przeprowadzić, tylko prosiliśmy miasto, żeby otworzyło te domki i ono przekazało je organizacjom pozarządowym i je przygotowało na lato. Powtarzamy to od wielu lat".

-

W tym momencie na Jazdowie jest wiele organizacji, które działają prężnie. Myślę, że w konkursie wybierzemy chętnych, którzy przyjdą do nas i będą dbać i wejdą w naszą społeczność - mówiła mieszkanka Jazdowa Maria Pieńkowska.

Z kolei Matejko dodał, że w ogłoszonym konkursie najważniejsze jest to, że zapraszają na osiedle kolejne inicjatywy, grupy nieformalne i organizacje "którym naprawdę się chce".

"Mały raj w centrum Warszawy"

"Osiedle Jazdów to mały raj w centrum Warszawy: 27 zatopionych w zieleni drewnianych domków. Otwarty Jazdów to społeczność ich gospodarzy, gości i przyjaciół, czyli my i każdy kto chce się do nas przyłączyć. Drewniane domki były częścią reparacji wojennych, które Finlandia po II wojnie światowej świadczyła na rzecz Związku Radzieckiego" - informują na stronie inicjatorzy.

Początkowo, domki na Jazdowie były zamieszkiwane przez architektów i projektantów z Biura Odbudowy Stolicy. Jak podkreślają inicjatorzy projektu, osiedle jest przestrzenią otwartą na działania społeczne, edukacyjne, kulturalne i ekologiczne. W domkach odbywają się różnego rodzaju wydarzenia, między innymi warsztaty, pokazy filmowe, wykłady czy koncerty.

PAP/mp/pm