Majowe świętowanie. Zakazy parkowania i zmiany w komunikacji

Informacje

W weekend majowy zaplanowano liczne imprezy biegowe fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Święto Narodowe 3 Maja, biegi, mecz na Stadionie Narodowym czy Dzień Strażaka - pierwszy tydzień maja obfituje w liczne wydarzenia i uroczystości. Trzeba przygotować się na zmiany w ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej.

1 maja to Święto Pracy. "Na ten dzień zgłoszonych jest kilka zgromadzeń publicznych i przemarszów" - zapowiadają urzędnicy ratusza.

Pierwsze to zgromadzenie organizowane przez OPZZ. Start planowany jest na godzinę 10, przed budynkiem OPZZ przy ulicy Kopernika. Stąd uczestnicy przejdą Świętokrzyską i Krakowskim Przedmieściem - do placu Zamkowego. Koniec wydarzenia zaplanowano o godzinie 16.

Drugie zgromadzenie zacznie się o 11.30 na rondzie de Gaulle’a. Jego organizatorem jest Piotr Ikonowicz i jego Ruch Sprawiedliwości Społecznej. Zgromadzeni z okoli ronda przejdą Nowym Światem, przez plac Trzech Krzyży do Alej Ujazdowskich. Całość ma się zakończyć o 15.

Ostatni przemarsz rozpocznie się o 16 na placu Zamkowym, skąd przejdzie trasą: Krakowskie Przedmieście - Nowy Świat - rondo de Gaulle’a - Nowy Świat - plac Trzech Krzyży - Aleje Ujazdowskie.

Bieg Flagi

W środę, 2 maja odbędzie się VI. Bieg Flagi. Zamknięte dla samochodów będą ulice w okolicy Cytadeli.

Start biegu zlokalizowany będzie na placu Gwardii na terenie Cytadeli. Uczestnicy wystartują o godzinie 14.30.

Trasa biegu będzie prowadziła ulicami: Jeziorańskiego - Krajewskiego - Zajączka - Śmiałą - przez plac Słoneczny - Forteczną -Czarnieckiego, następnie chodnikiem i drogą dla rowerów wzdłuż Krasińskiego i Wisłostrady do ulicy Czujnej i dalej przez tereny Cytadeli.

Bieg Flagi - trasa fot. biegflagi.pl

Mecz na Narodowym i zamknięta Saska Kępa

W środę, 2 maja o godzinie 16 na PGE Narodowym odbędzie się finał piłkarskiego Pucharu Polski pomiędzy Arką Gdynia i Legią Warszawa.

W godzinach 13 - 14.30 zapowiedziany jest przemarsz kibiców. Pójdą trasą: Łazienkowska - Czerniakowska - Most Łazienkowski - Wał Miedzeszyński - al. Poniatowskiego przed Stadion Narodowy.

Od 14 do 16 wyłączony z ruchu indywidualnego będzie obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. Poniatowskiego, al. Waszyngtona, Międzynarodową, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wałem Miedzeszyńskim. Zakaz wjazdu nie będzie dotyczył osób posiadających identyfikatory SK (wydawane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe) oraz pojazdów ZTM, taksówek i jednośladów. Dopuszczony będzie przejazd wiaduktem ulicy Saskiej do Brazylijskiej i Międzynarodowej, by skręcić w al. Stanów Zjednoczonych.

Po zakończeniu meczu policja może podjąć decyzję o zamknięciu dla ruchu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich pomiędzy rondem de Gaulle’a a rondem Waszyngtona.

Utrudnienia na Saskiej Kępie fot. Infoulice

Bieg Konstytucji

W czwartek, 3 maja na ulice wybiegną uczestnicy 28. Biegu Konstytucji 3 Maja. W czasie biegu zamknięte będą ulice w rejonie Rozbrat, a także Aleje Ujazdowskie i częściowo Czerniakowska.

Uczestnicy biegu wystartują o godzinie 11 z al. Hopfera w Parku Agrykola. Dalej pobiegną ulicami: Łazienkowską - Czerniakowską (zamknięta jezdnia w kierunku Wilanowa; utrzymana będzie jednak możliwość skrętu z Czerniakowskiej na Łazienkowską i dojazd do parkingu przy Torwarze) - Szwoleżerów - Agrykolą - Alejami Ujazdowskimi (zamknięta wschodnia część pl. Na Rozdrożu oraz obydwie jezdnie Alej do pl. Trzech Krzyży; z al. Szucha i z Trasy Łazienkowskiej możliwy będzie tylko skręt w prawo w Al. Ujazdowskie w kierunku Mokotowa lub w ul. Koszykową).

Następnie zawrócą przed pl. Trzech Krzyży i dalej pobiegną ulicami: Piękną - Górnośląską - Myśliwiecką - Hoene-Wrońskiego - Rozbrat do mety zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania z Szarą.

Biegowi Konstytucji 3 Maja będzie towarzyszyła impreza dziecięca, Oshee Bieg z Maskotką. Najmłodsi wystartują z Parku Agrykola o godzinie 10.30 i pobiegną ulicami: Hoene-Wrońskiego, Górnośląską i Rozbrat.

Ulice Hoene-Wrońskiego, Górnośląska (pomiędzy ulicami Hoene-Wrońskiego i Rozbrat) i Rozbrat (od Książęcej) będą zamknięte dla samochodów od godziny 6.

Pozostałe ulice na trasie biegu będą zamykane od godziny 10, a normalny ruch powróci na nie około 13.

Ponadto, przez cały dzień (od godziny 0.01 do 24.00) będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się (znak B-36) wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela (tablica T-24) na ulicach: Hoene-Wrońskiego, Górnośląskiej (pomiędzy Hoene-Wrońskiego i Rozbrat), Rozbrat (od al. Stanka w Parku Rydza-Śmigłego do Górnośląskiej).

W czasie trwania biegu zamknięte dla rowerzystów będą drogi rowerowe w al. Hopfera w Parku Agrykola, na Hoene-Wrońskiego oraz w Parku Rydza-Śmigłego.

Trasa Biegu Konstytucji fot. Infoulice

Narodowe Święto 3 Maja

Również w czwartek, 3 maja o godzinie 12 na placu Zamkowym odbędą się obchody Narodowego Święta 3 Maja. Będą ograniczenia w parkowaniu.

W związku z organizacją uroczystości będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się (znak B-36) wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela (tablica T-24) na ulicach:

- plac Teatralny (parking przed Teatrem Wielkim) w dniach 2 - 4 maja;

- Podwale i Kilińskiego w dniach 2 - 3 maja;

- Jezuicka, Dziekania, Kanonia i Królewska (wzdłuż Ogrodu Saskiego) w dniu 3 maja.

Ponadto na czas uroczystości plac Zamkowy zostanie częściowo wygrodzony dla pieszych.

Dzień Strażaka i defilada

W sobotę, 5 maja odbędą się centralne obchody Dnia Strażaka i Promocji Oficerów Państwowej Straży Pożarnej. Wprowadzone zostaną ograniczenia w parkowaniu w rejonie placów Piłsudskiego i Teatralnego.

Zakaz zatrzymywania się (znak B-36) wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela (tablica T-24) będzie obowiązywał przez cały dzień na ulicach:

- plac Teatralny (parking przed Teatrem Wielkim),

- Królewskiej wzdłuż Ogrodu Saskiego,

- Krakowskie Przedmieście (parking przed kościołem Seminaryjnym),

- plac Piłsudskiego (parking przed Dowództwem Garnizonu).

Ponadto, w godzinach 12 - 14.30 odbędzie się defilada na trasie: plac Teatralny, Wierzbowa, plac Piłsudskiego, Królewska, Krakowskie Przedmieście, Miodowa, Senatorska (do placu Teatralnego).

Jarmark Floriański

W niedzielę, 6 maja w godzinach 9 - 22 na Floriańskiej odbędzie się XIII Jarmark Floriański.

Floriańska od posesji numer 14 do ulicy Kłopotowskiego będzie zamknięta dla samochodów od soboty, 5 maja od godziny 20 do poniedziałku, 7 maja do godziny 4.

Ponadto, w dniach 5 - 7 maja na Floriańskiej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się (znak B-36) wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela (tablica T-24).

>> CZYTAJ TAKŻE O UTRUDNIENIACH ZWIĄZANYCH Z REMONTAMI DRÓG <<

Tak pracują drogowcy ZDM

kw/pm