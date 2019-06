Ma "zjadać" smog. Budują go w Wawrze

Informacje

Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął remont w Wawrze. W miejscu starego chodnika, powstanie nowy - antysmogowy.



Drogowcy swoje prace rozpoczęli w piątek. "Nowy, niemal kilometrowy chodnik, który pojawi się na południowej stronie Czecha oraz po obydwu stronach Sejmikowej poprawi wygodę i bezpieczeństwo, a dodatkowo do jego budowy używamy specjalnych płyt betonowych, które pomogą oczyścić powietrze" - informuje Zarząd Dróg Miejskich.





Drogowcy przypominają przy okazji, że w czerwcu skończyli podobną inwestycję - na ulicy Zwodzie.

Natomiast w planach jest też budowa antysmogowych chodników przy alei Lotników na odcinku od Wilanowskiej do Puławskiej, w alei Wojska Polskiego na odcinku od Popiełuszki do placu Inwalidów, przy alei Solidarności na odcinku od Bielańskiej do ulicy Nowy Przejazd.

Chodnik antysmogowy

Beton, z którego wykonywane są antysmogowe płyty chodnikowe zawiera dodatek nanometrycznego dwutlenku tytanu dzięki czemu ma właściwości fotokatalityczne.

Jak przekonuje ratusz, na dobrze nasłonecznionej powierzchni takiej płyty redukują się związki zagrażające zdrowiu, takie jak dwutlenek azotu. Rozkładane substancje stają się nieszkodliwe i następnie wraz z wodą deszczową odprowadzane są do gleby. Beton ten posiada zdolność samooczyszczania.

Koszt produkcji antysmogowego betonu jest niewiele wyższy od zwykłego betonu.

