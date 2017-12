Ma byÄ‡ "odpowiednikiem Muzeum Holokaustu", ale "sÄ… pewne trudnoÅ›ci"

Informacje

Tu powstanie muzeum Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

- Najprawdopodobniej w styczniu zostanie powołane Muzeum Getta Warszawskiego - zapowiedział w piątek minister kultury Piotr Gliński. Jak dodał, zwłoka w powołaniu instytucji wynika z pewnych trudności z obecnym dysponentem nieruchomości, w której ma się mieścić placówka.

Minister kultury był pytany przez dziennikarzy o termin powołania zapowiadanego przez resort muzeum.

- W kwestii Muzeum Getta Warszawskiego podtrzymujemy te deklaracje. Chcemy takie muzeum powołać, najprawdopodobniej już w styczniu to się uda - odpowiedział.

"Jesteśmy cierpliwi, będziemy to realizowali"

Gliński zaznaczył, że "są pewne trudności z obecnym dysponentem tej nieruchomości".

- Obiecano nam, że będziemy mogli to zrealizować do końca roku, później okazało się ze strony tegoż dysponenta, że to jest niemożliwe do końca roku, ale my jesteśmy cierpliwi, będziemy to realizowali - podkreślił.



Ministerstwo chce w formie dzierżawy uzyskać prawo do budynku, który funkcjonował w okresie getta i przedtem także jako Szpital Dziecięcy im. Bersohnów i Baumanów przy Śliskiej 51, a w którym ma się mieścić muzeum. - Myślę, że to odpowiednie miejsce - dodał Gliński.

"Polski odpowiednik Muzeum Holokaustu"

Gliński powiedział, że idea powołania Muzeum dotarła do niego od dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma prof. Pawła Śpiewaka.

- Będziemy to we współpracy z ŻIH-em organizowali - powiedział. - Chcemy, żeby to była instytucja kultury niezależna, instytucja państwowa - Muzeum Getta Warszawskiego, które będzie opowiadało nie tylko o tym większym getcie, ale także o wszystkich innych; będzie także takim warszawskim, polskim odpowiednikiem Muzeum Holokaustu - podkreślił minister kultury.

