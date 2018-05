Luksusowe życie za wyłudzone osiem milionów. 48-latek usłyszał 54 zarzuty

Informacje

"Wynajmował drogie domy, samochody, wyjeżdżał na najdroższe wakacje i wycieczki. Kiedy kończyły się pieniądze, docierał do kolejnych zamożnych osób i kontynuował proceder" - taki sposób na życie miał według policji 48-letni Piotr B. Mężczyzna usłyszał w sumie 54 zarzuty dotyczące oszustwa i wyłudzenia od prywatnych osób około ośmiu milionów złotych.

Sposób działania Piotra B. opisuje policja: "przedstawiał się jako osoba mającą ogromną wiedzę w inwestycjach giełdowych. Rozmowy z klientami, których oszukiwał, prowadził w tak wiarygodny sposób, że przekazywali mu duże kwoty, które miał pomnożyć za odpowiedni udział". Według ustaleń policji, pokrzywdzeni powierzali mu od stu do kilkuset tysięcy złotych. Dwukrotnie przekazano mu nawet ponad milion złotych.

"Prowadził swoją grę w umiejętny sposób"

"Podający się za eksperta finansowego mężczyzna prowadził swoją grę w umiejętny sposób. Funduszy nie inwestował, ale na bieżąco relacjonował swoim zleceniodawcom rzekomy wzrost ich kapitału" - opisują dalej funkcjonariusze.

Wyliczają, że robił drogie zakupy, wynajmował luksusowe apartamenty, samochody i wyjeżdżał z rodziną na drogie wakacje. Jego proceder trwał kilka lat. Do czasu, kiedy osoby oszukane zaczęły sukcesywnie zgłaszać przestępstwa na ich szkodę.

54 zarzuty

Sprawą zajęli się policjanci z Mokotowa. W trakcie prowadzonego postępowania przygotowawczego przyjęli kilkadziesiąt zawiadomień o oszustwie na kwotę około ośmiu milionów złotych.

Podejrzany usłyszał 54-zarzuty oszustwa o znacznej wartości. "Tłumaczył się tym, że miał dobre intencje, natomiast ponosił niezależne od tego porażki finansowe" - informuje policja.

Akt oskarżenia w sprawie Piotra B. został już przesłany do prokuratury, skąd ma być przekazany do sądu. Według policji, mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

kw//ec