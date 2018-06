"Ludzie sÄ… Å›wietni, atmosfera jest Å›wietna". Wielkie gwiazdy na Orange Warsaw Festival

Informacje

Trwa Warsaw Orange Festival TVN24

W piątek na terenie toru wyścigów konnych na Służewcu wystartował dwudniowy Orange Warsaw Festival. Pierwszego dnia tysiące fanów miało okazję posłuchać takich wykonawców jak Dua Lipa czy Sam Smith. W sobotę wystąpią między innymi Florence and the Machine i Tyler, The Creator. Uczestnicy są zachwyceni panującą na festiwalu atmosferą.



- Bardzo mi się podobają artyści, którzy są w tym roku. Stanowią super dopasowanie różnych gatunków muzycznych. Dla każdego jest coś do posłuchania - mówili goście pierwszego dnia imprezy, wśród których nie brakowało festiwalowych "weteranów".

- To jest mój czwarty festiwal. Biorę w nim udział nie tylko ze względu na muzykę, ale na wszystko co się tutaj dzieje. Naprawdę jest świetnie - przekonywała jedna z uczestniczek wydarzenia.

Komunikacją na festiwal

Przed nami jeszcze jeden dzień Orange Warsaw Festival. O godzinie 16 otworzy go - na scenie Warsaw Stage - Baranovski, zaś na Orange Stage o 17 zaprezentuje się Taco Hemingway. Zagrają też m.in. Mery Spolsky, Marcelina, Mela Koteluk, Florence + The Machine i The Dumplings.



Miasto zachęca, by na festiwal przyjechać komunikacją miejską. Przygotowano specjalne linie autobusowe: 300 i DO METRA, które kursują między stacją metra Wilanowska o Wyścigami już od godziny 14.30 do 23, a także po 23 - by rozwieźć uczestników imprezy do domów. Częściej kursuje też metro. Do godziny 3.15 składy podjeżdżają na stację Ursynów mniej więcej co siedem - osiem minut.

