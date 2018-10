Ludowcy obiecują sieć w tramwajach. "Zmniejszy chmurę smogową"

Informacje

Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego zapewniają, że wprowadzą darmowy internet w warszawskich tramwajach, a później także w autobusach. Ich zdaniem zachęci to mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej i zmniejszy smog.

PSL zorganizował w czwartek konferencję prasową na pętli tramwajowej Wyścigi. Marcin Salamon, kandydat do rady miasta z okręgu mokotowskiego przedstawił program "Masowej internetyzacji dla Warszawy".

Internet w walce ze smogiem

Salomon zapowiedział, że PSL w Warszawie będzie chciało wprowadzić darmowy internet w tramwajach. - Każdy z pasażerów miałby możliwość podłączenia się do sieci poprzez portal znajdujący się w zasobach miasta, gdzie mógłby robić to, co chce, na przykład oglądać filmy lub czytać treści dostarczone przez miasto dotyczące ważnych wydarzeń w mieście, podawać swoje opinie i jechać dalej. Spędzić czas miło - mówił na konferencji kandydat na radnego.

Jego zdaniem według statystyk z państw zachodnich - za przykład podał miasto Edynburg - wprowadzenie takiego rozwiązania spowodowało, że ruch pasażerski wzrósł o 10-20 procent, a jednocześnie zmalał ruch samochodowy na ulicach. - Wprowadzenie internetu ma zachęcić ludzi do korzystania z komunikacji miejskiej. Następne kroki to będzie transport autobusowy - przekonywał. Docelowo PSL postuluje wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej.

Polityk PSL przywołał też hasło - "W chmury smogu chmura internetowa". W jego ocenie wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań internetowych może zmniejszyć korki i zanieczyszczenie powietrza powodowane przez ruch samochodowy.

- Mając dostęp do chmury internetowej, można mieć także sterowanie świateł - na przykład w ciągu ulicy Puławskiej - i nie robić takich sytuacji, że z ulicy podporządkowanej, mimo że nikt nie wyjeżdża, to ta ulica dostaje zielone światło, a wszyscy zatrzymują się na czerwonym i stoją. Budując taką warstwę chmury internetowej w Warszawie, można dołączać do tego kolejne usługi, które powodowałyby zmniejszenie chmury smogowej - mówił Salamon.

Dodał, że zanieczyszczenia powietrza powodowane przez samochody wynikają nie tylko z emisji spalin, ale też, w istotnym stopniu, z użycia opon samochodowych i klocków hamulcowych.

"Wzrosną ceny biletów"

Jakub Stefaniak, rzecznik PSL i kandydat na prezydenta Warszawy obecny na konferencji prasowej, poruszył również temat wzrostu cen za energię dystrybuowaną przez państwową spółkę PKP Energetyka.

Jak podkreślił, jest to firma dostarczająca energię elektryczną spółkom kolejowym podlegającym samorządom. Zdaniem Stefaniaka planuje ona podwyżkę cen energii. - Te podwyżki sięgają 70 procent. Z 254 złotych (za megawatogodzinę - red.) stawka za dostarczenie energii wzrośnie do 450 złotych, a co za tym idzie wzrosną ceny biletów kolejowych - mówił Stefaniak.

Zdaniem kandydata na prezydenta pismo to jest dowodem, że premier Mateusz Morawiecki kłamie. - Morawiecki mówi, że będzie dawał pieniądze samorządom na inwestycje. A samorządy będą traciły, bo będą musiały dokładać do energii, której ceny reguluje spółka skarbu państwa. Jesteśmy więc wszyscy przez PiS oszukiwani - stwierdził Stefaniak.

PAP/kk/pm