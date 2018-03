Lotnisko wprowadziło nowe opłaty za parkowanie. "Poruszyło nas to"

Informacje

Zmiany w systemie parkowania przy lotnisku w Modlinie oburzyły przedsiębiorców dowożących pasażerów. Skarżą się, że muszą płacić za kolejne dojazdy. Władze lotniska odpowiadają, że port to rodzaj biznesu.



Na nowy system płacenia zwróciła naszą uwagę pani Wiesława, która wysłała informację na Kontakt 24. Jak podkreśla, dowozi pasażerów na lotnisko w Modlinie.

"Poruszyło nas to"

Trzy parkingi

"Do tej pory mieliśmy 10 minut darmowe i mogliśmy wjeżdżać tyle razy, ile było potrzebne. Chcę powiedzieć, że najdłużej przebywamy na lotnisku do 5 minut. Tydzień temu otrzymaliśmy nowy cennik wjazdowy dla okolicznych parkingów. Poruszyło nas to strasznie" - przekonuje.Przypomina, że dwa wjazdy w ciągu doby są darmowe, a każdy kolejny to 8 złotych plus opłata 17 złotych, czyli łącznie 25 złotych. Pani Wiesława przekonuje, że firmy dowożące pasażerów wjeżdżają w ciągu doby około 30 razy. "Czy lotnisko chce zniszczyć działalność gospodarczą na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego? Jesteśmy zmuszeni w związku z tym podnieść ceny naszym klientom i przez to tracimy klientów. Jesteśmy w kropce, co z nami będzie" - alarmuje.

O sprawę spytaliśmy władze portu. Szefowa Biura Handlowo-Marketingowego podkreśla, że opłaty zostały wprowadzone, bo to rodzaj biznesu, który musi na siebie zarabiać. - Wszystkie lotniska zarabiają na parkowaniu, to jest element infrastruktury – podkreśla Jolanta Grus.

I dodaje, że pozostawiono możliwość podjechania na parking dwa razy na 10 minut w ciągu doby, by pasażerowie mogli przyjechać i odjechać. Strefy do zatrzymywania aut są trzy. Pierwszy parking, o którym pisała pani Wiesława, znajduje się około 50 metrów od terminala, kolejny 150 metrów, jest też trzeci - długoterminowy. Na każdym są zróżnicowane stawki.



- Zmiany zaczęły obowiązywać od 1 marca. Informowaliśmy o nich od 21 lutego za pośrednictwem naszej strony internetowej. Wprowadzone zostały również ze względów bezpieczeństwa. Teraz rejestrowane są pojazdy, które wjeżdżają na parkingi – zaznacza Gus.

