Lotnisko Chopina pochwaliło się najnowszymi danymi dotyczącymi ruchu pasażerskiego. W październiku z portu skorzystało 1,6 miliona pasażerów. To wzrost o ponad 9 procent względem ubiegłego roku.

"Warszawskie Lotnisko Chopina obsłużyło od stycznia do końca października obsłużyło około 15,3 miliona pasażerów" - poinformował w komunikacie prasowym port. "obsłużyło 13,8 mln pasażerów w ruchu międzynarodowym. W ruchu krajowym było to blisko 1,5 mln osób" - czytamy dalej.

Jak zaznaczają władze portu, to kolejny wzrost liczby podróżujących. W ciągu dziewięciu pierwszych miesięcy obecnego roku liczba pasażerów korzystających z lotniska wzrosła o 13,1 proc. względem analogicznego okresu w 2017 roku.

Nowe połączenia

W samym październiku z portu skorzystało prawie 200 tysięcy pasażerów więcej niż w roku ubiegłym.

Jest to wynikiem m.in. uruchomienia nowych połączeń. "W październiku linie lotnicze EasyJet rozpoczęły loty z Warszawy do London-Gatwick (cztery razy w tygodniu), Berlin-Tegel (codziennie), a także do Bazylei (trzy razy w tygodniu) i Genewy (cztery razy w tygodniu)" - informuje Lotnisko Chopina. I dodaje, że od 28 października tego roku Qatar Airways zmienił wykorzystywany dotychczas na wieczornych połączeniach do Dausze średniej wielkości samolot A320 na większy i nowocześniejszy - Boeing 787 Dreamliner. Dodał także Airbusa A330 w poniedziałki i piątki.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2017 r. port odprawił 15,8 mln pasażerów. W sezonie zima 2018/2019 rozkład lotów z lotniska zawiera 114 połączeń regularnych i 40 czarterowych

