Łoś w Ursusie. "Rozglądał się wokół, patrzył na ludzi"

Łoś na parkingu przy Traktorzystów fot. Michał Staszewski/Kontakt24

Niecodzienne spotkanie Reportera 24. Pan Michał zauważył łosia w stolicy. Zwierzę spacerowało na terenie starego, nieczynnego parkingu w warszawskim Ursusie. - Łoś rozglądał się co chwilę wokół siebie i patrzył na ludzi, którzy go obserwowali - opisuje. Zdjęcia z tego spotkania otrzymaliśmy na Kontakt 24.

- Przechodząc wokół starego parkingu przy ulicy Traktorzystów w Warszawie dostrzegłem krążące tam zwierzę. To był łoś - rozpoczyna pan Michał.

Jak mówi, zwierzę zachowywało się bardzo naturalnie. - Łoś spacerował spokojnie. Rozglądał się co chwilę wokół siebie i patrzył na ludzi, którzy go obserwowali - mówi.

Na miejsce wezwano policję i straż miejską. - Pilnowali wyjścia. To ogrodzony teren, ale można było do niego wejść tylko w jednym miejscu. To właśnie nim łoś musiał tam się dostać - opowiada.

- Dziś rano otrzymaliśmy zgłoszenie o łosiu spacerującym po warszawskiej dzielnicy Ursus. Wszedł on na teren starego parkingu - mówi w rozmowie z redakcją Kontaktu 24 Monika Niżniak, rzecznik stołecznej straży miejskiej.

Na miejsce wezwano także łowczego, który zajął się łosiem.

Kolejne łosie w Warszawie

To kolejny raz, gdy nasi czytelnicy spotkali łosia w Warszawie. W maju 2017 roku na Kontakt 24 dostaliśmy zdjęcia "miłosnej schadzki" na trasie S8. Wtedy również interweniowała straż miejska.

Z kolei miesiąc później, Reporter 24 spotkał łosia biegającego po Białołęce. Służbom nie udało się go złapać. Prawdopodobnie po spacerze zwierzę wróciło do lasu.

W sierpniu 2015 roku informowaliście nas również o łosiu, który zwiedzał Pragę Południe, a na koniec postanowił wykąpać się w Wiśle.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy też o zderzeniu samochodu osobowego z łosiem:

Zderzenie z łosiem Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl

