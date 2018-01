Informacje

Wraz z początkiem nowego roku Łomianki i część gminy Izabelin zostały włączone do pierwszej strefy biletowej. Dzięki temu mieszkańcy zapłacą mniej za bilety. Zmieni się też organizacja komunikacji miejskiej. Autobusy miejskie po raz pierwszy dojadą do gminy Czosnów, która stała się częścią drugiej strefy biletowej.



Od teraz linie "BIS" i "Ł" zostaną zastąpione przez linie miejskie - 150, 250 i 750. Zarząd Transportu Miejskiego podpisał 29 grudnia umowę ze spółką Komunikacja Miejska Łomianki, która będzie odpowiadała za obsługę autobusów kursujących na trasach nowych linii.

Umowa została zawarta na osiem lat. Spółka będzie teraz działała jako miejski przewoźnik, co oznacza, że jest zobowiązana do dostosowania standardu pojazdów, zaplecza technicznego i certyfikatów dla kierowców do wymagań stawianych przez ZTM.

Nowe linie autobusowe

Jak informuje ZTM, linia 150 powstanie z połączenia dotychczasowych linii Ł1, Ł2 i ŁZ. Jej trasa będzie przebiegała między pętlą Metro Młociny a pętlą w Dziekanowie Leśnym. Niektóre autobusy w porannym szczycie będą też dojeżdżały do pętli Metro Marymont - tylko w dni nauki szkolnej. W godzinach szczytu pojazdy linii 150 będą kursowały z częstotliwością co 10 minut, poza nimi co 15, a w weekendy i święta co 30 minut.

Kolejna zmiana dotyczy linii 701, która zmieni się z linii strefowej w miejską o numerze 250. Jej rozkład oraz trasa pozostaną niezmienione.

Do drugiej strefy biletowej dołączy gmina Czosnów. Po raz pierwszy dotrze do niej komunikacja miejska. Dotychczasowa linia BIS zmieni się w linię 750. Jej autobusy będą kursowały z pętli Metro Młociny do Dębiny, Palmir lub Sadowej. W godzinach szczytu co 20 minut, poza nimi co pół godziny.

Granica stref biletowych od tej pory znajduje się przy przystanku Dziekanów Nowy Zachód.

Nocne autobusy linii N56 będą jeździły taką trasą jak te z linii 150 - z metra Młociny

do pętli w Dziekanowie Leśnym. Będą kursowały we wszystkie dni tygodnia.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Według obliczeń ZTM, pasażerowie kursujący między stolicą a Łomiankami zaoszczędzą 840 złotych rocznie. Dotąd miesięczny bilet ważny w Warszawie i Łomiankach kosztował 180 złotych, teraz trzeba będzie zapłacić za niego 110 złotych.

Rozkłady linii 150 i 750 mają być skoordynowane. ZTM zakłada, że dzięki temu pasażerowie na wspólnym odcinku tych tras będą oczekiwali na autobus od pięciu do dziesięciu minut w godzinach szczytu oraz maksymalnie kwadrans w dni wolne od pracy.

Wszyscy, którzy przed 1 stycznia 2018 roku zakupili bilety miesięczne dotychczasowej taryfy łomiankowskiej, uprawniające też do korzystania z komunikacji miejskiej w obrębie pierwszej strefy, mogą korzystać z nich do końca ich terminu ważności. Nie podlegają one zwrotom.

Poniżej znajduje się pełny schemat komunikacji miejskiej w Łomiankach i gminie Czosnów:

