Lindleya zamknięta do końca wakacji. Przejdzie generalny remont

W sobotę drogowcy rozpoczną generalny remont ulicy Lindleya. Prace zostały podzielone na dwa etapy. Do końca wakacji ulica będzie wyłączona z ruchu.

W planach drogowców jest wymiana podbudowy jezdni i położenie nowego asfaltu. Oprócz tego, po stronie Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus pojawi się wyremontowany chodnik, z kolei po drugiej stronie jezdni -wzdłuż parku - ma powstać nowy trotuar ułatwiający dojście do miejsc postojowych.

Dodatkowo, jak zapowiada ratusz, wszystkie miejsca parkingowe wzdłuż jezdni mają zostać uporządkowane i zyskać nową nawierzchnię. Remont będzie też okazją do nasadzeń nowej zieleni.

Dwa etapy prac

Na Lindleya ma też powstać nowe przejście dla pieszych - na wysokości szpitala. Jego projekt uwzględnia azyl pośrodku jezdni. Przy pozostałych zebrach drogowcy mają zamiar obniżyć krawężniki i zamontować płyty ostrzegawcze z wypustkami.

Remont został podzielony na dwa etapy, by utrzymać dojazd do szpitala. W pierwszym, roboty rozpoczną się w sobotę 21 lipca. Od godziny 7 rano dla samochodów zamknięta będzie jezdnia na odcinku od Koszykowej do wjazdu do szpitala, przed skrzyżowaniem Lindleya z Nowogrodzką.

Na czas wyłączenia tej części jezdni, na ulicy Oczki zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Z kolei na Starynkiewicza, na odcinku między Nowogrodzką a Koszykową, ruch jednokierunkowy będzie obowiązywał w odwrotną stronę niż zwykle, czyli w kierunku Koszykowej.

By dojechać do Żelaznej, trzeba będzie ominąć roboty drogowe wybierając przejazd ulicami: Koszykową - Raszyńską - Towarową - Srebrną - Twardą.

Na czas remontu autobusy linii 159 zmienią trasę. Pojadą prosto Koszykową do Raszyńskiej, a potem do Alej Jerozolimskich.

Do końca wakacji

Ratusz nie informuje kiedy rozpocznie się drugi etap prac. Wiadomo jednak, że wówczas z ruchu wyłączony będzie fragment jezdni od Alej Jerozolimskich do Nowogrodzkiej, łącznie ze skrzyżowaniem. Na Nowogrodzkiej będzie wtedy obowiązywał ruch dwukierunkowy.

Drogowcy mają zakończyć remont ulicy wraz z końcem wakacji.

