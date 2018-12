Informacje

Gościem "Wstajesz i wiesz" w TVN24 była Gabi Drzewiecka, która poprowadzi dzisiejszą imprezę sylwestrową na placu Bankowym w Warszawie, współorganizowaną przez TVN.

- To twoja trzecia impreza. Czego się nauczyłaś po tych, które już prowadziłaś? - spytał Robert Kantereit.

- Bardzo mocno i dobitnie się nauczyłam po pierwszym sylwestrze, że naprawdę należy się ubierać ciepło. Miałam takie wyobrażenie, że wchodzimy tylko na dwie minuty, na minutę na scenę, więc mogę być goła, bo potem prosto do garderoby. No tak to nie wygląda - mówiła Drzewiecka.

Opowiadała też o tym, jak wyglądają kulisy takiej imprezy. - Zazwyczaj mamy wspólną garderobę, prowadzący i artyści, ale często jest tak, że mamy wejścia w różnych miejscach, musimy się dostać do nich, przejść gdzieś tyłem, chwilę postać, żeby było bezpiecznie, żeby było wiadomo, że tam jesteśmy gotowi do wyjścia.

Jednak, jak przyznała, nie ma zbyt wiele czasu na to, by za kulisami powstała "klubokawiarnia". - Jest moment integracji, także dla ekipy, ale każdy jest w pośpiechu cały czas. Ale to jest fajna atmosfera. Fajne jest, fajne będzie też to, że będzie dynamicznie. Piosenki będą porywające, będzie klubowo, dyskotekowo - zapewniła.

Dobra prognoza, ciepła bielizna

Prowadząca imprezę opowiadała też o tym, kto na niej zagra. - Będzie Edyta Górniak, Sound'n'Grace, Ania Wyszkoni, będzie Sławek Uniatowski, Ania Karwan - niesamowicie utalentowana młoda dziewczyna, będzie Małgorzata Ostrowska, Lady Pank, Wilki, Smolasty, Bajm jeszcze. Cała plejada!

- My pierwsze spotkanie prowadzących mieliśmy przedwczoraj wieczorem i próbowaliśmy w deszczu, przerażeni tym, jak to będzie wyglądało - przyznała Drzewiecka.

- Ma być dobrze, mają być rozpogodzenia i ten wieczór sylwestrowy do północy ma być bez opadów i w miarę ciepły - uspokajał Kantereit - Ale ubrać trzeba się ciepło.

- Ja mam trzy kreacje, w intensywnych kolorach. Mogę zdradzić, że jedna będzie limonkowa, druga granatowa, a trzecia kremowa. Do tej limonkowej będzie puchowa kurtka, a poza tym ciepła bielizna - Będą przebieranki - dodała.

Lasery zamiast fajerwerków

Na tegorocznej warszawskiej imprezie nie będzie głośnego pokazu sztucznych ogni. To decyzja podyktowana dbałością o dobro zwierząt domowych, przede wszystkim cierpiących od hałasu psów.

- Ja prywatnie bardzo się z tego cieszę - zapewniała Gabi Drzewiecka. I dodała: - Po co mamy nękać i zwierzęta, i małe dzieci, które też nie rozumieją, co się dzieje?

Impreza na placu Bankowym rozpocznie się o 19. TRANSMISJA O 19:45 NA ANTENIE TVN.

Gabi Drzewiecka poprowadzi Sylwestra TVN TVN24

