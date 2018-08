Legionowo: zamaskowani sprawcy napadli na sklep jubilerski

Informacje

Policja szuka sprawców napadu (zdj. ilustracyjne) fot. Shutterstock

- Dwie osoby napadły na sklep jubilerski w Legionowie - podała policja. Trwają poszukiwania sprawców.



Wszystko wydarzyło się około godziny 12. - Doszło do napadu rabunkowego na sklep jubilerski. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dwóch zamaskowanych sprawców weszło do sklepu. Przedmiotem przypominającym broń palną sterroryzowało obsługę sklepu - informuje nas Jarosław Florczak, oficer prasowy z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.



- Sprawcy dokonali zaboru mienia i oddalili się z miejsca zdarzenia - dodaje. Zaznacza tez, że nie ma osób poszkodowanych.



Policja prowadzi czynności, by ustalić okoliczności całego zdarzenia i przede wszystkim - zatrzymać sprawców.



Florczak, pytany o skradzione mienie podaje, że jest zbyt wcześnie, by podać nawet szacunkową jego wartość.

kw