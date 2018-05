Informacje

Legia zagra w Poznaniu fot. PAP

Przed ostatnią kolejką szansę na mistrzostwo mają już tylko Legia i Jagiellonia, która podejmuje Wisłę Płock. Spotkania w Poznaniu i Białymstoku rozpoczną się w niedzielę o godzinie 18. Ekstraklasa S.A. wydała oświadczenie po rozmowach z przedstawicielami Lecha, Legii i Jagiellonii.

Jak najszybciej do Warszawy

"Lech Poznań zobowiązał się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, mających na celu zapewnienie zawodnikom, sztabowi trenerskiemu oraz kibicom (Legii - red.) maksymalnie szybkiego opuszczenia stadionu. Dzięki temu przedstawiciele Legii mogliby jak najszybciej dotrzeć do Warszawy, by tam móc uczestniczyć w ceremonii" - napisano w komunikacie.

Tym samym przedstawiciele Ekstraklasy ugięli się przed kibicami i szefami Lecha, którzy nie chcieli zorganizować Legii mistrzowskiej fety na własnym stadionie.

Zdziwiony PZPN

Na decyzję Ekstraklasy zareagował PZPN, pisząc w oświadczeniu:

"Polski Związek Piłki Nożnej z wielkim zdziwieniem przyjął decyzję Ekstraklasy S.A. i czołowych klubów, dotyczących wręczenia najważniejszych nagród na zakończenie sezonu 2017/2018. Przenoszenie tej ceremonii z miejsca, gdzie najprawdopodobniej może nastąpić najważniejsze rozstrzygnięcie ligowego sezonu, pokazuje brak szacunku dla wysiłku piłkarzy oraz koniunkturalizm władz ligowej spółki" - napisano.

Propozycja meczu w Warszawie

"Nie ma to nic wspólnego z duchem sportowej walki i spontanicznym uczczeniem wysiłku zawodników po najważniejszym meczu sezonu. W informacji władz Ekstraklasy S.A., podanej do publicznej wiadomości, nie przedstawiono żadnych merytorycznych argumentów tak dziwnej decyzji. PZPN, jako udziałowiec spółki Ekstraklasa S.A., nie może godzić się na podobne praktyki ligowej spółki" - czytamy dalej.

Kilka godzin wcześniej członek zarządu warszawskiego klubu Jarosław Jankowski poinformował na Twitterze, że Legia zaproponowała przeniesienie spotkania z Lechem do stolicy. "Dzisiaj podczas rozmowy z przedstawicielami Ekstraklasy oraz Lecha Poznań jako Legia Warszawa zaproponowaliśmy rozegranie niedzielnego meczu w Warszawie. Rozwiązałoby to 'problem' ewentualnej ceremonii" - napisał.

Wcześniej przedstawiciele Lecha zapowiedzieli, że dekoracji mistrzów na stadionie w Poznaniu nie będzie. Tłumaczyli to względami bezpieczeństwa.

Legia jedzie po punkt

Legia ma 67 punktów i wciąż o trzy wyprzedza Jagiellonię. Jeżeli broniący tytułu warszawianie nie przegrają w Poznaniu, to bez oglądania się na wynik Jagiellonii z Wisłą wywalczą mistrzostwo. Klub z Białegostoku potrzebuje natomiast swojego zwycięstwa oraz porażki lidera. Lech zakończy sezon na trzecim miejscu, niezależnie od wyników meczów ostatniej kolejki. Podczas ceremonii mistrzowskiej zostaną wręczone: trofeum oraz komplet 45 medali dla zawodników, sztabu szkoleniowego oraz innych przedstawicieli mistrza Polski.

