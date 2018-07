Legendarny Fogg w nowoczesnych aranżacjach. Koncert w Parku Wolności

Informacje

Setki osób zebrały się w piątek w Parku Wolności, by wysłuchać utworów Mieczysława Fogga, człowieka - jak powiedział Jan Młynarski - przez duże "C". Widowisko było koncertową premierą płyty duetu Młynarski-Masecki Jazz Camerata Varsoviensis.

Koncert jest jednym z elementów obchodów zbliżającej się 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Rozpoczął się o godzinie 21.

Prowadził go sam Jan Młynarski.

- To koncert bardzo, a wręcz na wskroś warszawski, złożony z piosenek pieśniarza Warszawy, bohatera dni sierpnia i września 1944 roku - Mieczysława Fogga, najbardziej warszawskiego barda w dziejach stolicy, który wyśpiewał i rozprowokował "Piosenkę o mojej Warszawie", niepisany hymn stolicy - powiedział na wstępie Młynarski.

Zaznaczył, że Fogg był człowiekiem przez duże "C", który przez swoją sztukę i życiową postawę "stał się jednym z symboli syreniego grodu".

Największe przeboje

Zgromadzeni w Parku Wolności i przed telewizorami (koncert był transmitowany w TVN24, a także na portalu tvn24.pl) mieli okazję wysłuchać największych przebojów Fogga wykonanych w nowoczesnych aranżacjach duetu Młynarski-Masecki.

Ale nie tylko. Byli też goście. Wśród nich Szymon Komasa - baryton młodego pokolenia, który jako pierwszy wykonał utwór "Gramofomanka".

Wystąpiły też aktorki: Agata Kulesza i Joanna Kulig, która zaśpiewała piosenkę "Związane mam ręce".

Na scenie wystąpiła aktorka Joanna Kulig TVN24

Łącznie, do godziny 23, artyści odegrali 14 utworów, m.in. "Ta ostatnia niedziela" czy "Tango milonga" (ponownie wykonane przez Komasę).

Wśród publiczności licznie zasiadali powstańcy warszawscy, na których twarzach widać było wzruszenie.

Koncert jest premierą albumu "Fogg - pieśniarz Warszawy".

Szymon Komasa zaśpiewał "Tango milonga" TVN24

Fogg - celebryta

W piątek rano o koncercie i samym Mieczysławie Foggu na antenie TVN24 opowiadał Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Podkreślił, że Fogg przed wojną był celebrytą. - W 1938 roku wygrał plebiscyt Polskiego Radia na najbardziej znanego polskiego piosenkarza. W czasie II wojny światowej był kelnerem, ludzie przychodzili go zobaczyć - mówił.



- W czasie Powstania Warszawskiego był żołnierzem, zgłosił się do walki, a był kierowany tam, gdzie śpiewem mógł rozbawiać, przenieść w inny świat - dodał Ołdakowski.



Jak mówił z kolei wcześniej Jan Młynarski, aranżacje oparte na utworach Fogga są "zupełnie autorskie i oparte o stare prawidła". Zapewnił jednak, że wraz z Maseckim nie wywrócili piosenek artysty do góry nogami. - Największa frajda to operowanie starym językiem w nowoczesny sposób - przyznał.

74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Z okazji 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego muzeum przygotowało szereg edukacyjno-historycznych wydarzeń. Wśród nich jest m.in. spotkanie z powstańcami, koncert "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki", który odbędzie się 1 sierpnia na placu Piłsudskiego czy zaplanowany na 5 sierpnia Marsz Pamięci.



